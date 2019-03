Levyarvio: Timantiksi hioutunut - Herd:X

Herd

X

Doorbell Music

Arvio: 4/5

Jälleen kerran pelkistäminen palkitsee. Herd-yhtyeen Mikko Pellinen on ottanut soittimekseen ukulelebasson, ja todennäköisesti juuri tämä vähänläntä soitin johdattaa keskittymään bassolinjoissa vain olennaiseen. Samalla määrittyy koko yhtyeen henki, Herd on nyt ilmaisussaan kristallinkirkas ja rönsytön.

Tyystin ilman Panu Savolaisen vibrafonin impro-koristeluja ei tietenkään selvitä, mutta lyhyehköjen kappaleiden fokus on riffeissä ja melodioissa, tiiviissä ja samalla hyvin tunnekylläisessä ilmaisussa.

Savolainen on soittimensa virtuoosi, mutta X osoittaa, että myös minimalismista voimansa hakeva tyyli istuu Herdille. Kauniit melodiat, toisteiset rakenteet, rumpali Tuomas Timosen johtamat nasevat groove-jaksot ja pieteettinen vibrafonistinen maalailu kaikki palvelevat kirkasta päämäärää.

Kymmenvuotias trio on tiivistänyt ilmaisunsa sellaiseksi timantiksi, että jatkossa liike on mahdollista vain toiseen suuntaan, runsaampaan sanontaan. Nyt on tässä, nauttikaamme Herdin vähäeleisyydestä, keskittyneisyydestä, säihkeestä.

Pieni on paitsi kaunista, myös tehokasta, takertuvaa ja lumoavaa.