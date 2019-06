Levyarvio: Timo Lassy & Teppo Mäkynen vie psyyken ytimeen

Timo Lassy & Teppo Mäkynen

We Jazz Records

Jazz

Arvio: 5/5

Ensikosketukseni saksofonisti Timo Lassyyn, kuten moneen levyhyllyni kulmakivistä, on tullut sankari-dj ja sarjakuvahahmo Ornette Birks Makkosen kautta. Jos Charlie Parkerin moottoripyörän sivuvaunuun liftannut tiskijukka suosittelee minulle suomalaista saksofonistia, otan asian tosissaan.

Sekä Lassy että duotoverinsa, rumpali Teppo Mäkynen ovat molemmat vast’ikään saaneet tunnustukset vuoden jazzlevystä. Parivaljakko on soittanut yhdessä Five Corners Quintetissa, Teddy Rok Sevenissä sekä useissa muissa yhtyeissä. Nyt on minimalismin vuoro, ja rumpujen sekä tenorifonin lisäksi levyllä soi vain ajoittainen sähköinen looppi.

Kuten jatsissa yleensä, merkittävä osa ajasta menee sooloiluun. Lassy & Mäkynen toteuttavat konseptia hieman omalla tavallaan. Duon toinen osapuoli on monesti vaiti samalla kun solisti hypnotisoi kuulijaa.

Noin kolmeminuuttiset biisit koostuvat toisteisista kompeista tai riffeistä, jotka vievät tunnelman ajoittain jopa Philip Glassin esoteeriseen sykkeeseen. Levyn kaari jännittyy loppua kohti kuin psyyken ytimeen tähtäävä jousi. Lyhyenlaisen levyn voi onneksi kuunnella vaikka viidesti putkeen.