Levyarvio: Tool julkaisi uuden levyn 13 vuoden tauon jälkeen – Nälkäisten miesten okkultistis-anarkistisen nyrkin tilalla on viinitilallisten herrakerho

Ajassamme on enää harvoja superbändejä, mutta Tool on yksi niistä. Okkulttis-psykedeelistä narratiivia kierrättävä yhdysvaltalainen metalliyhtye tekee tyystin omanlaistaan nuivaa ja vaikeaa musiikkia, jonka proge tähtää ennemmin arjesta vieraannuttamiseen ja transsiin kuin ylimääräisellä soittotaidolla briljeeraamiseen.

Fear Inoculumia saatiin odottaa 13 vuotta. Se on pitkä aika bändiltä, joka ei tee reunionia, vaan tiedottaa tasaisin väliajoin levyn tulevan piakkoin. Fanit ovat tietenkin odottaneet levyä kuin uutta valtakuntaa, ja odotukset ovat järjettömät.

Fear Inoculumin fyysinen pakkaus asettaa uudet standardit järjettömän kunnianhimoiselle kansitaiteelle. Ænimalla nähtiin hologrammikansi, Lateraluksella muovikalvolle tulostettu kansivihko, joka kuori ihmisruumista sivu sivulta palavaan sieluun asti, ja 10 000 Daysilla tuijotettiin silmät sirillään stereokuvia kahden muovisen linssin läpi.

Fear Inoculumin kansi soi kun sen avaa, ja vilkkuu. Eikä Pink Floyd -tyyppisesti ledillä, vaan oikealla neljän tuuman värinäytöllä jossa pyörii Alex Greyn taiteeseen pohjaava psykedeelinen looppi, missä lukemattomista silmistä rakentuva psykedeelinen pyörre sylkee kasvoille kuusikätisiä paaveja. Ei ihme, että paketti on levykaupassa vähän kallis.

Tärkeintä, tai näin idealistisesti ajattelen, on kuitenkin musiikki kaiken ulkoisen mystiikan keskellä. Fear Inoculum kuulostaa Toolilta sekä hyvässä että ennalta-arvattavassa. Lateralukseen asti Tool kehittyi tyylillisesti joka albumille, mutta sen jälkeen entinen edelläkävijä on vaikuttanut tyytyneen rooliinsa taidemetallin kullalla kruunattuina messiaina. Vielä 10 000 Daysilla oli tavallaan nälkäinen ote riffeihin ja melodioihin, kun taas Fear Inoculum pyörittää pitkissä biiseissä riffejään kuluneiden ja usein suoraan sanoen tylsien sävelaiheiden ympärillä.

Hyvääkin on vielä tallella, ja Danny Careyn on edelleen planeetan tyylikkäimin liikaa soittava rumpali. Bändin keskinäinen dynamiikka on parhaimmillaan hypnoottista, mutta laulaja Maynard James Keenan kiteyttää levyn ongelman kappaleessa Invincible: ”Warrior struggling to remain relevant, warrior struggling to remain consequential”. Yhtye ei ole käyttänyt 13 vuotta hioakseen timanttia, vaan keksiäkseen jotain sanottavaa.

Tool ei ole enää nuorten nälkäisten miesten okkulttis-anarkistinen nyrkki, vaan viinitilallisten herrakerho, jolla on ongelmia keksiä riffiä, joka kiteyttäisi jotain repivää olemisesta. Toolin katalogissa Fear Inoculum on keskinkertainen levy, mikä ei tarkoita ajassamme kuitenkaan aivan vähää.