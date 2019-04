Levyarvio: Trubaduuri laittaa urut soimaan

Peltone

Hyvin hukatut vuodet

Äänimaailma Records

Arvio: 3/5

Mika Peltosella on erottuva ja hyvä trubaduurin ääni. Laulajan supertavallinen nimi ei kuitenkaan erotu.

Siksi euralainen muusikko tunnetaan tästä eteenpäin nimellä Peltone. Murreilmaisun juuret ovat Satakunnassa. Toisinaan hän on painottanut myös nimen Tone-loppuosaa, joka tarkoittaa englanniksi muun muassa nuottia.

Viidennellä albumillaan Mika Peltonen kikkailee nimen lisäksi myös musiikintekijänä. Syntikkasoundi on ottanut suuren roolin. Vaikee suomentaa -kappaleessa on Arttu Wiskarin hittien iskevää rytmiä, Leevi and the Leavingsin kasaritunnelmaa ja jopa punk rockin suoraviivaisuutta. Peltonen ei kuitenkaan väännä kappaleitaan huumoriksi. Suomalaisesta yhteiskunnasta ja itsensä hyväksymisestä kertoessaan hän on vakavana ja tosissaan. Kappaleista on helppo löytää tunteita ja ilmiöitä, joihin samaistua.

Sanoituksia on jälleen tehty yhdessä Miljoonasateen Heikki Salon kanssa. Peltonen pärjää hyvin myös yksin. Siinä todisteena levyn nimikappale Hyvin hukatut vuodet, jossa trubaduurirock rullaa mainiosti.