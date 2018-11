Levyarvio: Trumpetin ylistys

Tero Lindberg

Kultainen trumpetti iskee jälleen

Rhino Horns

Arvio: 3/5

Trumpetisti Tero Lindbergin CV lienee yksi alansa värikkäimmistä Suomessa. Yksittäisinä nostoina mainittakoon pesti Tanssii Tähtien Kanssa -orkesterissa sekä yhteistyö Leningrad Cowboys’n ja London Phillharmonic Orchestran kanssa. Hänen sovituksistaan ovat saaneet nauttia niin erikokoiset yhtyeet kuin maan kysytyimmät iskelmätähdet.

Vuonna 2015 Lindberg astui esikoisalbuminsa myötä studion uumenista valokeilaan. Mahtipontisesti ja kornisti nimetty Kultaisen Trumpetin Paluu oli harmiton ja hyvää mieltä tuottava kooste 1950–80-luvuilla suurempaa suosiota nauttineesta instrumentaalimusiikista, jonka tarkoituksena oli antaa uusi ääni puhallinsolistille.

Sama tavoite on kiikarissa edelleen. Mukana on yhteensä 34 soittajaa, alansa huippuja kaikki. Laji on kuitenkin haastava.

Kuinka kauas hyvien sovitusten varaan rakennettu kokonaisuus voi kantaa?

Kokonaisuus hellii viihde- ja elokuvamusiikin ystäviä, suurkokoonpanojen perään haikailevia sekä korkealaatuista tanssimusiikkia uudelleen sovitettuna etsiville. Juurikaan uutta se ei albumina tuo.