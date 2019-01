Levyarvio: Tunnelmallisia tuokiokuvia kansallisromantiikan hengessä - Pianisti Janne Mertasen tunnekuviin on kuulijan helppo sisäistyä

YÖ MEREN RANNALLA

Heino Kaski piano Works

Janne Mertanen, piano

Alba

Arvio: 4/5

Heino Kaski (1885–1957) on yksi niitä liian vähän arvostettuja kansallisromantikkoja. Hänen sävellyksensä ovat usein pieniä miniatyyrejä pianolle, joiden kesto on noin kaksi-kolme minuuttia. Kuitenkin tunnelma on saatu tiivistettyä teoksiin erinomaisesti. Tyylillisesti ne ovat lyyrisen romanttisia ja niiden voima on pitkälti melodiassa.

Janne Mertanen tekee äänitteellä erinomaista työtä. Ensinnäkin on arvokasta saada nämä teokset samalle äänitteelle ja toiseksi esitykset edustavat hyvin korkeata tasoa. Hän ei sorru yliromanttisoimaan teoksia, vaan säilyttää musikaalisen tyylinsä alusta loppuun. Hän luo vaikuttavia tunnekuvia, joihin kuulijan on helppo sisäistyä mukaan.

Erityisesti viehättivät tiivistunnelmaiset Syysaamu op.21 nro 2 sekä Preludi h-molli ”Pankakoski” op.48 nro 1. Samoin säveltäjän omasta tyylistä poikkeava Unikuva op.27 nro 1 vaikutti ekspressionistisilla sävyillään.

Kaikkiaan levy on korkealuokkaista tunnelmointia kansallisromantiikan jalossa hengessä.