Levyarvio: Turmion Kätilöiden shokkiarvo on laskussa

Turmion Kätilöt

Universal Satan

Osasto-A

Arvio: 3/5

Kuopiolainen Turmion Kätilöt ilmoitti viime vuoden syksyllä lopettavan toimintansa, sillä diskomusiikki ei kuulemma sovi aikuisille miehille. Uutinen asettui ristiriitaiseen valoon heti seuraavana keväänä, kun bändi julkaisi uuden singlensä Sikiö, joka enteili myös uutta albumia sekä massiivista kiertuetta.

Mediatempaus selvästi kannatti, sillä Universal Satan nousi suoraan listaykköseksi. Sisältönsä puolesta uusi albumi ei yllätä, vaan jatkaa siitä mihin Dance Panique jäi aikanaan.

Turmion Kätilöiden hengästyttävä industrial metal perustuu edelleen härskiyteen ja karnevalistiseen sikailuun. Raskaat kitarat, häpeilemättömän ysärit synasekvenssit sekä ”syntisen” kuvaston kanssa flirttaileminen eivät kuitenkaan enää shokeeraa toivotulla tavalla. Toisaalta bändi osaa halutessaan myös tehdä tarttuvia melodioita, kuten Rangaistus ja Faster Than God osoittavat.

Levyn erikoisin raita on To Be Continued 4 Je T’aime, jolla kuullaan näyttelijälegenda Heikki Kinnusta. Fuusiojazzin ja Trio Erektuksen välimaastossa liikkuva kappale on aidosti dadaistinen teos.