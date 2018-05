Levyarvio: Tylsää vanhan toistoa

Eels

Deconstruction

E Works

Arvio: 2/5

Eels-nimellä vaihtuvien kokoonpanojen kanssa levyttävän ja keikkailevan Mark Oliver Everettin elämässä on ehtinyt tapahtua vuonna 2014 julkaistun The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett -albumin jälkeen vaikka mitä. Mies on neljän vuoden aikana ehtinyt mennä naimisiin, erota, ja tulla ensimmäistä kertaa isäksi.

Omaelämäkerrallista musiikkia koko uransa ajan tehnyt Everett saa kuitenkin näistä tapahtumarikkaista vuosista irti harmittavan tyhjänpäiväisiä sävellyksiä ja tylsiä tarinoita.

Deconstructionin laulut liikkuvat tutuissa teemoissa: kuolema, masennus ja syyllisyys ovat Eelsin vakioaiheita. Kaiken synkkyyden läpi paistaa kuitenkin aurinko ja lastenlaulumaisilla melodioilla varustetuisssa biiseissä muistetaan aina ylistää myös elämän ainutkertaisuutta ja kauneutta.

Everett on periaatteessa tehnyt koko uransa yhtä ja samaa biisiä, joko pirteän reippaana nopeatempoisena lauluna tai kauniina slovarina. Nyt variaatiot ovat niin tylsiä, että levyn jokaisen kappaleen laulumelodian mukana voi hyräillä jo ensimmäisellä kuuntelukerralla.