Levyarvio: Tyrantti on timanttia

Tyrantti

Playground

Arvio: 4/5

Helsinkiläinen heavytrio Tyrantti on ollut kesäkuussa 2017 tulleen Tulipyörä-omakustannesinglen julkaisusta saakka mukavassa nosteessa. Keikkaa ja kuhinaa bändin ympärillä on piisannut, oma pienpanimo-olutkin on synnytetty ja nyt ulkona on viimein debyyttialbumi.

Bändin musiikki nojaa vahvasti klassiseen 1980-luvun alun brittiläiseen heavy metaliin. Judas Priestin ja Iron Maidenin vaikutus kuuluu jokaisesta sävelestä. Solisti-basisti Nahka-Samin korkealta ja kovaa -laulutyyli falsettoineen ammentaa sekin Judas Priestin ylipappi Rob Halfordin ilmaisusta.

Yhdeksän viisua sisältävä Tyrantti lunastaa odotukset mallikkaasti. Vaikka kyse onkin ilmiselvästä pastissista, tykittää Nahka-Samin, kitaristi-laulaja Henkan ja rumpali Paha-Tapion muodostama trio heavy metalinsa sellaisella osaamisella ja innolla, ettei pöly pääse kirskumaan hampaissa. Lyriikat ovat nekin vankasti samassa linjassa esikuvien kanssa, mikä varmasti aiheuttaa näppylöitä osalle kuulijoista. Musiikin (ja heavyn) liian vakavasti ottaville Tyranttia ei uskalla suositella.