Levyarvio: U. Pasanen Band kuuluu keskisuomalaisen rytmimusiikin kivijalkoihin

U. Pasanen Band

Long Long Way

Omakustanne

Arvio: 4/5

Vuonna 1997 perustettu U. Pasanen Band kuuluu eittämättä keskisuomalaisen rytmimusiikin kivijalkoihin. Yli kaksi vuosikymmentä kestäneen uran aikana miehistö Seppo ”Ukko” Pasasen johtaman ydinryhmän ympärillä on vaihtunut, ja nykyinen kvartetti on ehtinyt olla kasassa jo viisitoista vuotta.

Bändin kolmas kokopitkä pitää sisällään tuttuun tyyliin annoksen tanakkaa, kitaravetoista musiikkia. Blues, boogie, ränttätänttä ja torvilla höystetty funk sekoittuvat iloisesti keskenään monipuolisella kokonaisuudella, jossa pääosaa näyttelevät bändin omat kappaleet eikä monotoninen kitaranvinguttelu.

Tässä onkin yksi U. Pasanen Bandin vahvuuksista. Yhtye ei ole kiinni perinteisessä kolmen soinnun bluesissa, vaan uskaltaa rohkeasti venyttää ilmaisunsa rajoja. Rehellisen hauska ikääntymiskertomus This is the End lähentelee jo poppia.

Albumin sinisimmillä raidoilla Ukko Pasasen pitkään kehittynyt kitarismi pääsee oikeuksiinsa. Esimerkiksi The Bond -kappaleen viipyilevä maalailu on harvinaisen hienoa kuultavaa.