Levyarvio: Ultamariinin musiikki syntyy ystävyydestä

Ultramariini

Lasimeri

M.Dulor

Arvio: 5/5

Ultramariini palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen, jonka aikana orkesterin laulaja-kitaristi Matti Johannes Koivu on noussut soololevyillään ja -keikoillaan suuremman yleisön tietoisuuteen, vaikkei mikään koko kansan suosikki olekaan.

Vanha fani tunnistaa Lasimeren laulut välittömästi Ultramariiniksi, vaikka teos ei vello nostalgiassa. Kokonaisuus ei ole kiinni missään tietyssä hetkessä kuin korkeintaan teksteissä, joissa laulujen puhujat elävät elämänsä eri vaiheita. Lasimeri on ajattoman kuuloista indie popia, jonka sovituksiin on nähty vaivaa. Omaehtoinen tekotapa ei ehkä vie bändiä radioiden soittolistoille, mutta Ultramariini on aina toiminut marginaalissa.

Koivun mukaan orkesterin koossa pitävä voima on ystävyys, vaikka kitaristi ja sanoittaja Ville Aalto ei ole enää mukana. Sävellykset ovat koko orkesterin käsialaa ja syntyneet treenikämpällä. Sanoituksista vastaa nyt Koivu, joka ei onneksi yritä kuulostaa omintakeiselta Aallolta.

Lasimeri nousee Ultramariinin tuotannossa korkealle. Vain aika näyttää tuleeko siitä Juuri ja juuri olemassa -debyytin kaltainen klassikko.