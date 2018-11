Levyarvio: Vähän uutta, jotain vanhaa

Daughters

You Won’t Get What You Want

Ipecac Recordings

Arvio: 3/5

Vuoden puhutuimpiin raskaisiin levyihin kuuluva You Won’t Get What You Want on Daughtersin comeback, sillä edellisen levyn piti olla joutsenlaulu. Yhdysvaltalaisbändi on siirtynyt mathcoren poukkoilusta industrial- ja noise-vaikutteiseen puristukseen, jonka yhteydessä tykätään mainita Birthday Party, Jesus Lizard ja Swans.

2000-luvusta levyllä muistuttavatkin vain siellä täällä käytetyt nauhaefektit ja tukevampi tuotanto. Muuten ollaan Alexis Marshallin huutopuhevokaloinnista lähtien perusasioiden äärellä.

Levy onkin sekä tuore että yllätyksetön. Vaikka vanhan liiton laahaus on harvinaista nykyään, ei Daughters tee mitään edeltäjiään paremmin. Levyllä on nippu loistavia raitoja, mutta ongelmaksi muodostuu noise rockin vaikein aspekti: kokonaisuuden dynamiikka.

Satan in the Waitia rikotaan pianoriffillä, The Flammable Manin kakofonia ryöppyy kasvoille, The Reason They Hate Me on vuoden svengaavimpia nitkutuksia ja The Ocean Songin mantrat toimivat. Kokonaisuudessa on kuitenkin liikaa samaa rekisteriä ja yhdenkaltaisuutta.