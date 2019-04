Levyarvio: Väkevää Brahmsia kapellimestarilegendalta

BRAHMS IV SEGERSTAM

Turku Philharmonic orchestra

Leif Segerstam, kapellimestari

Alba

Leif Segerstam on tunnetuimpia kapellimestareitamme maailmalla. Hän tekee paljon uutta ja vanhempaa musiikkia. Myös säveltäjänä hän on kunnostautunut multimuusikko. Nykyään hän esittää joka konsertissaan myös oman sinfoniansa. Niin myös tällä levyllä Sinfonian nro 295 ” ulfSöDErBlom in Memoriam”.

Segerstamin tulkinta Brahmsin Neljännestä sinfoniasta on väkevä. Siinä on voimaa ja vitaalisuutta. Se vaikutti koko jämerällä voimallaan, yltäkylläisyydellään ja mieleenpainuvilla melodioillaan, jotka ovat lihaisia ja täyteläisiä, mutta silti mureita. Turun orkesteri ei vielä kuulu aivan arvoluokkaan, mutta paljon hyvää siitä jo löytyy. Erinomaisia puhallinsooloja ja esimerkiksi käyrätorviryhmä oli nautittavaa kuultavaa.