Levyarvio: Vaaran elementti puuttuu

Ghost

Prequelle

Loma Vista Recordings

Arvio: 3/5

Ruotsalainen Ghost on kauhumetalin kaupallisin edustaja. Lauluraidat ovat suuria massoja miellyttäviä, eivätkä shokeeraavia ja omaperäisiä kuin vaikkapa genren uniikilla kuninkaalla, riipivästi falsetossa laulavalla King Diamondilla.

Myönnettävä on, että Ghost on uransa aikana onnistunut ilmiselvästä hittihakuisuudestaan huolimatta kiehtovasti sekoittelemaan musiikkiinsa vanhan koulukunnan brittiprogen ja 80-luvun hevin aineksia. Tässä mielessä menestys on ollut ansaittua.

Uusin levy osoittaa, että menestysyhtyeellä on ideat loppu. Prequelle ei ole kokonaisuutena yhtä hyvä kuin edeltäjänsä. Ghost myös kuulostaa liian kiltiltä. Raskaammalle musiikille ominainen vaaran elementti puuttuu täysin.

See the Light -biisissä on Pink Floydin mieleentuovaa kaunista ilmavuutta. Biisi on herkkyydessään nerokas.

Överiksi vedetyn KISS-henkinen Dance Macabre olisi hieno biisi, jos ei olisi pöllitty liiankin suoraan Gene Simmonsin johtaman yhtyeen hittilaarista.

Prequelle ei ole huono levy, mutta aidosti sykähdyttävää materiaalia on vain vähemmän kuin aiemmin.