Levyarvio: Valkoisen tuplan uusintajulkaisu perustelee paikkansa

Arvio: 5/5

Hajaantukaa, joulu on tulossa!

Kuin myös jälleen uusi Beatles-remasterointi, joka todennäköisesti päätyy aika monen pop-entusiastin lahjaksi.

22. marraskuuta 1968 julkaistiin The Beatles, joka paremmin tunnetaan nimellä White Album tai meillä Suomessa kotoisasti “Valkoisena tuplana”.

Nyt 50 vuotta julkaisunsa jälkeen albumia on saatavilla jos jonkinlaisessa muodossa neljän vinyylin paketista kuuden cd:n hullutteluun. Laajimmassa versiossa kappaleita on yhteensä 107.

Helppohan tälle olisi nyrpistellä, mutta The Beatles on paitsi erinomainen levy, nyt myös saatavilla ennennäkemättömässä laajuudessa. Siinä riittää koluttavaa Beatles-tutkijoille pitkäksi aikaa. Alkuperäisen tuottajan George Martinin poika Giles Martin on tehnyt hienoa työtä remasterointien parissa.

Kuten vuosi sitten julkaistu 50-vuotisjuhlapainos Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bandista, myös The Beatles ei ole koskaan kuulostanut teknisesti näin hyvältä. John Lennonin kynäilemä Dear Prudence soi terävästi ja kirkkaasti, jopa hillitylle kappaleelle oudon mahtailevasti. Heville ja hard rockille suuntaa antanut Helter Skelter on yksityiskohtaisempi kuin koskaan, mutta samalla osa kappaleen primitiivisyydestä katoaa. Se kuulostaa "liiankin hyvältä".

Tästä syystä tekisi mieli heti rokottaa yksi tähti, mutta vanhat miksaukset eivät katoa minnekään. Tämä on uusi tulkinta.

Uusintajulkaisussa on kolme keskeistä seikkaa: uudet miksaukset, ennenjulkaisemattomat otot ja niin kutsutut Esher-demot. Toukokuussa 1968 yhtye vetäytyi George Harrisonin kotiin Esheriin, jossa The Beatles äänitti demoja tulevalle albumilleen. Nyt kaikki 27 äänitettyä demoa on julkaistu ensimmäistä kertaa virallisesti. Demojen joukossa on myös Abbey Roadille (1969) päätyneet Mean Mr Mustard ja Polythene Pam.

Studio-ottojen kiinnostavinta antia on lähes 13-minuuttinen Helter Skelter, joka ei ole levylle päätyneessä hard rock -asussa. Toisessa otossa se on vielä hidastempoinen bluesjammailu.

Myös Revolution 1 -kappaleesta on sisällytetty yli 10-minuuttinen versio, jossa Lennon äityy sekoilemaan huolella.

The Beatlesin uusintajulkaisu on entistä yksityiskohtaisempi kurkistus yhtyeen maailmaan, jonka rivit olivat jo alkaneet rakoilla. Levystä tekee mielenkiintoisen materiaalin monipuolisuus: The Beatlesilla on yhtenäisen bändin sijasta äänessä pikemminkin joukko sooloartisteja, jotka vetävät kukin rekeä vähän mihin sattuu. Ennen kaikkea levy on popmusiikin mammuttiteos avantgardistisine nauhakokeiluineen, jonka vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä.