Levyarvio: Vantaan kokoinen tyhjyys

Jannika B

Toinen Nainen

The Fried Music

Arvio: 1/5

Singlen jälkeen popmusiikin historian tavanomaisin tuote on albumillinen lauluja ihmissuhteista. Sen pitäisi olla riittävän universaalia, ja toiset tekevät sen yksityiskohtaisemmin ja toiset laulamalla Vantaasta, vuodenvaihteista ja uusien sivujen kääntämisestä. Viimeksi mainittu on Jannika B:n taktiikka.

Toinen Nainen on artistin kolmas albumi, joka liukuu korvakäytävissä niin liukkaasti, että mikään ei pysy missään. Tyhjään on paha tarttua. Vielä 60-luvulla kenties riitti She's in love with me and I feel fine.

Siinä missä vaikka Sannin kappaleissa on kiinnostavia, inhimillisiä ja todentuntuisia yksityiskohtia, Jannika B:n kappaleissa on yleismaailmallisia ja vieraannuttavia kliseitä. Ja he laulavat pitkälti samoista asioista. Muisto minusta -kappaleessa mainitut Phil Collinsin vinyylit eivät yksistään riitä.

Toinen Nainen ei sisällä myöskään tuotannoltaan mitään kiintopisteitä. Tavanomaisia, monesti kuultuja ratkaisuja. Erityismaininta kuitenkin alkuvuoden parhaiten nimetystä kappaleesta, Vantaan kokoinen yksinäisyys.