Levyarvio: Vestan debyytti lunastaa sille asetetut odotukset

Arvio: 4/5

Persoonallisista popmuusikoista ei ole varsinaisesti ollut runsaudenpulaa kotimaisen musiikin kentällä. Levy-yhtiöt ottavat artistien taakse samoja tuottajia (joita on muutenkin Suomessa vähän), jotka kopioivat paitsi toisiaan, myös samoja ilmiselviä ulkomaisia esikuviaan. Kun yhtälöön lisätään artisti, jonka pitäisi pystyä erottumaan joukosta näissä ahtaissa raameissa, tulos on usein surkuhupaisa.

Auttaisi myös, jos artisti osaisi kirjoittaa itse hyviä kappaleita.

Tähän rakoon pääsi iskemään 23-vuotias lauluntekijä Vesta Burman, joka nousi nopeasti pienestä SoundCloud-suosiosta kotimaisen popin kehutuimpiin ja seuratuimpiin tulokkaisiin. Vestan henkilökohtaiselta tuntuvat kappaleet osuivat yleisön hermoon, ja hypeä nostivat entisestään vierailut nimekkäiden artistien kappaleilla.

Debyyttialbumia ryhtyi tuottamaan PMMP:n säveltäjänä ja tuottajana tunnetuksi tullut Jori Sjöroos. Onneksi niin: Sjöroosin ideologiana on keskitien sijaan tutkia tuottajana myös polun vasenta laitaa, ja hän ei ole Hank Solon tai Jurekin kaltaisten tekijöiden luupissa. PMMP:n jälkeen Sjöroos on tehnyt musiikkia esimerkiksi Tom of Finland -musikaaliin, mutta kokopitkää poplevyä hän ei ole tuottanut.

Lohtulauseita on kenties koko vuoden odotetuin kotimainen poplevy. Sen voi myös sanoa vastaavan yleisön odotuksiin. Eheällä kokonaisuudella on äänessä rakkauden ja ihmissuhteiden runtelema taiteilija, joka osaa sanoittaa tuntojaan suurkaupunkien nuorille, eli laulaa “urbaanilla kielellä” kuten tavataan sanoa. Vesta on kuin hivenen indiempi versio Sannista, joka kirjoittaa rehellisen tuntuisesti ja koruttomasti vailla häpeää.

Vaikka levyllä on ihmissuhdebiiseineen vahva henkilökohtaisuuden tuntu, se ei ole kuitenkaan synkkäsävyinen tai raskas, vaan kappaleita on maustettu myös huumorilla. Sjöroosin ja Vestan kemiat ovat kohdanneet.

Alati tahtia vaihtava Paikka varattuna tuo mieleen Superorganismin hulluttelun, ja Fakin rockstarr viittaa häpeilemättä Selena Gomezin Bad Liariin sekä Post Malonen suurhittiin. Nimibiisissä flirttaillaan myös Draken Hotline Blingin intron kanssa.

Sjöroos ei peitellyt referenssejään PMMP:n aikoina, ja ei hän tee sitä myös nytkään.

Vestalla on persoonallinen ja vetoava tapa artikuloida: toisinaan hän heittää lauseita ilmaan puolihuolimattoman oloisesti, tai jättää jonkun niistä kesken, kuten erinomaisessa Sun katu -kappaleessa.

“En suostu olla kenenkään omistettava tavara”, Vesta laulaa nimikappaleessa Lohtulauseita, ja tätä statementia ei voi tällaisina aikoina alleviivata liiaksi.