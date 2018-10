Levyarvio: Viehättävän boheemi ilta

Bowman Trio, Jaska Lukkarinen Trio & Black Motor

Berlin 27.10.2017

We Jazz

Arvio: 4/5

Berlin 27.10.2017 -livealbumi on kiehtova lisä kotimaisten nykyjazz-julkaisujen joukkoon. Keski-Euroopan boheemia vaihtoehtokulttuurin pääkaupunkia nimeään ja kansitaidettaan myöten hehkuva kokonaisuus on äänitetty likimain vuosi sitten paikan päällä, Monarch-klubin uumenissa.

Kyntensä näyttivät kolme kovaa kolmikkoa, joista kaksi on keikkunut suomalaisen jazzin kärkisijoilla hyvän tovin.

Albumin avaava Bowman Trio on kuitenkin kovaa vauhtia raivaamassa tietään heidän joukkoonsa. Tarkka ja tiedostava tiimityö on yhtyeen valtti, ja Tomi Nikun hillittyä trumpetinkäsittelyä on ilo kuunnella.

Rumpali Jaska Lukkarisen kaikin puolin mainion trion illan anti on terhakkaan alun ja kokeellista hurmosta luukuttaneen Black Motorin välissä. Yhtye täydentää keskittymistä vaativaa konsertti-iltaa viehättävästi ja vetreästi.

Kulttimainetta nauttiva Black Motor puolestaan lumoaa uusilla kappaleillaan. Viipyilevä Lähempänä taivasta saa aivan uutta potkua ulkoa kuuluneen hälytysajoneuvon sireenistä.