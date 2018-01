Levyarvio: Vivahteikas aikamatka

The Mystic Revelation of Teppo Repo

Tulisen kukon tanssi

Helmi Levyt

Arvio: 4/5

Inkerinsuomalaiset paimensävelmät eivät tule ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan moderneja vaihtoehtomusiikin festivaaleja.

Silti juuri niistä musiikilliset kulmakivensä kokoava The Mystic Revelation of Teppo Repo on valloittanut yleisönsä esimerkiksi Flow Festivaleilla ja H2Ö:ssä viimeisen viiden vuoden ajan.

Trio vaalii Soikkolan pitäjässä 1900-luvun alussa vaikuttaneen paimenen, Teodor ”Teppo” Revon musiikillista perintöä, jonka myötävaikutuksesta on syntynyt neljäs albumikokonaisuus.

Tulisen kukon tanssi on edeltäjiään eheämpi ja vivahteikkaampi aikamatka kukoistavasta Viipurista 100-vuotiaaseen Suomeen. Perinnesävelmiä toisiinsa hitsaavat yhteen erilaiset puupuhaltimet, kontrabasso sekä puiset kieli- ja lyömäsoittimet.

Leikilliset ja luuppaavat mantrat luovat pohjan, jossa melodioiden jatkuva varioiminen ja toisiinsa sitominen on mahdollista.

The Mystic Revelation of Teppo Repon esteettiset ilmavirrat ravistelevat erilaisia musiikkipiirejä varmoin, mutta hellin ottein.