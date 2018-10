Levyarvio: Vuoret on nelikymppisten vinyylimiesrockia

Vuoret

Portti

Soit se silti

Arvio: 3/5

Pidemmän linjan indiemuusikoista koostuva tamperelaisbändi Vuoret perustettiin 2013 ja debyyttilevy Porttia on valmisteltu pitkään. Haastatteluissa ja lukemissani arvioissa puhutaan psykomaantieteestä, goottirockista, Sonic Youthista ja kenkiintuijottelusta.

Nämä ovat kaikki omaan makuuni, mutta vaikka Portti kuulostaa taitavasti rakennetulta, on se lopulta kovin tasapaksua vinyylimiesrockia. Ehkä olisi väärin odottaa muuta nelikymppisiltä muusikoilta, joiden mieltymykset nojaavat 80- ja 90-luvuille. Kitaristi Ville Aalto vaikutti aikoinaan Ultramariinissa, jolta ilmestyi tänä vuonna levy kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Siinä missä Ultramariini on lähempänä tunteikasta ja kirkasta soft rockia, on Vuoret hivenen säröisempi ja alakuloisempi.

Omaan makuuni Portti on silti turhan kiltti ja kulmaton. Eikä Teemu Inton ilmeetön, yhdessä rekisterissä levyn läpi operoiva lauluääni helpota asiaa.

Eniten miellyttää tummasävyinen Viides kirkko, jossa psykomaantiedettäkin sivutaan. Muissa medioissa debyytti on saanut ylistäviä arvioita, joten vähänkin kiinnostuneiden lienee syytä kiivetä Vuorille itse.