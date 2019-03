Levyarvio: Weeping Willows vaihtoi rakkauden maailmanlopun poppiin

Weeping Willows

After Us

Razzia

Arvio: 4/5

Ruotsalainen popmusiikki on jo iät ja ajat ollut suomalaista edellä: kun lahden takana tehdään jotain, se on aina piirun verran tyylikkäämpää ja siistimpää kuin täkäläinen tuotos. Niin hyvässä kuin pahassakin.

Hyvä esimerkki tästä on pitkän linjan indiebändi Weeping Willows. Miltei neljännesvuosisadan musisoinut ryhmä on omaksunut Scott Walkerin, Morrisseyn, Tindersticksin ynnä muiden uusromantikkojen melankolisen tyylin niin perinpohjaisesti, että välillä on vaikea sanoa millä vuosikymmenellä liikutaan.

Yhdennellätoista albumillaan Weeping Willows ei ole sanottavammin uudistunut. After Usilla bändin soundi on aiempaa orkestroidumpi ja muhkeampi, mutta melodisesti materiaali on tuttua ja turvallista. Keskeisin muutos onkin teksteissä: rakkauden sijasta nokkamies Magnus Carlson laulaa nyt ihmiskunnan itsekkyydestä ja dystooppisesta tulevaisuudesta.

Lempeän pedal steel -kitaran kuljettama Judgement Day ja kuulas nimikkokappale ovat parasta Weeping Willowsia pitkään aikaan.