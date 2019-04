Levyarvio: Weyes Blood tekee Titanicin kokoista musiikkia

Weyes Blood

Titanic Rising

Sub Pop

Arvio: 4/5

Yhdysvaltalainen Natalie Mering eli Weyes Blood herätti musiikkipiireissä kuhinaa kolmen vuoden takaisella Front Row Seat to Earthilla. Mikä hienointa, päheästi nimetty Titanic Rising on kehuttua edeltäjäänsä vielä massiivisempi ja hiotumpi. Ja mikä voisi olla massiivisempaa kuin Titanic, joka nousee.

Massiivisuuden saavuttamiseksi käytetään varsin perinteisiä popin oppikirjan keinoja. Everydayn sävellyksessä ja sovituksessa kuuluu kaksi 60-luvun isoa B:tä: Beatles ja Beach Boys. Hillitystä ja yksinkertaisesta pianokuviosta paisuu valloittava viisiminuuttinen elämys A Day In the Lifen hengessä.

Something to Believe laittaa yhteen 60-lukulaisuuden ohella countryn ja americanan katkeransuloisuutta. Movies on äänimaailmaltaan synteettisempi, suurien tunteiden levyn avainkappale, jossa Meringin paatoksellinen fraseeraus esiintyy kaikessa loistossaan. Jos tällä Titanic ei nouse pohjasta, niin ei sitten millään.

Titanic Rising on kunnianhimoinen ja ennen kaikkea perinteinen 60-lukulainen popkokonaisuus, joka haluaa palkita kuulijansa eikä aliarvioida.