Levyarvio: William Basinskin levyllä on ääniä 1,3 miljardin vuoden takaa

William Basinski

On Time Out of Time

Temporary Residence

Arvio: 4/5

Jos laskin oikein, niin kokeellista musiikkia ja ambientia tekevän William Basinskin On Time Out of Time on hänen 26. soololevynsä. Shortwavemusic-debyytti ilmestyi vuonna 1998, joten säveltäjän ja muusikon tahti on ollut sen verran hurja, ettei fanikaan tahdo oikein pysyä perässä.

On Time Out of Time on tyyliltään puhdasta ambientia, jossa Basinskin minimalismi törmää maailmankaikkeuden massiivisimpiin tapahtumiin. Levyllä kuullaan muun muassa ääniä noin 1,3 miljardin vuoden takaa, jotka syntyivät kahden mustan aukon törmätessä toisiinsa.

Noin 40 minuuttia pitkässä nimikkokappaleessa käytettävä materiaali on peräisin Kalifornian Caltech-yliopiston ja Cambridgen MIT-korkeakoulun hallinnoimasta LIGO-havaintolaitteesta. Kuvailun pohjalta musiikin saattaa kuvitella olevan sekopäistä avantgardea, mutta levy on rauhallista ambientia.

Materiaali on tarkoitettu kuulokekuunteluun, hetkiin unen ja valveen rajamaille. Basinskin musiikki on oivaa intiimiin itsetutkiskeluun, vaikka pohjana käytetty materiaali tulee paikasta johon ihminen tuskin koskaan pääsee.