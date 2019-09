Levyarvio: Yhä sad girl – Lana Del Reyn Norman Fucking Rockwell! on viiden tähden poptaidetta

Lana Del Rey

Norman Fucking Rockwell!

Universal

Arvio: 5/5

Lana Del Rey on konkreettinen esimerkki siitä, miten paljon on muuttunut viimeisen seitsemän vuoden aikana. Del Rey joutui seitsemisen vuotta sitten pilkan ja spekuloinnin kohteeksi. Häntä epäiltiin levy-yhtiön luomaksi tuotteeksi. Leikelty nukkehahmo täytehuulineen ja mitä ikinä. Hänen epävireistä esiintymistä televisiossa pilkattiin.

Sittemmin esimerkiksi feminismistä on tullut julkisen keskustelun ja kulttuurijournalismin valtavirtaa. Siinä missä naisiin ja miehiin aiemmin sovellettiin musiikkijournalismissa ilmeisen eri standardeja, kuten “ihan hyvä naiseksi” -kaltainen puhe naisartisteista. Sellainen ei menisi enää tänä päivänä läpi.

Tuo aika tuntuu nyt suorastaan kiusaannuttavalta ja Del Reyn pilkkaajat ovat joutuneet itse naurunalaisiksi. Kuka muka on joskus syyttänyt miestä levy-yhtiön tuotteeksi?

Lana Del Reyn debyytti Born to Die (2012) oli rappioromanttinen ajelu Hollywoodin läpi avoauton kyydissä. Ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mistä Lana Del Rey yhtäkkiä tuli, miksi kaikki yhtäkkiä puhuivat hänestä – ja ennen kaikkea kuka hän on.

Nämä asiat eivät varsinaisesti ole selvinneet vieläkään, eikä välttämättä tarvitsekaan. Del Rey voi aivan hyvin olla performanssi, ja mitä sitten. Taiteilija on aina enemmän kuin yksilö.

Del Rey ei juuri ole muuttanut tyyliään seitsemässä vuodessa. Hän on tehnyt lakonisesta sad girl -estetiikasta omansa ja vakiinnuttanut asemansa nykylauluntekijöiden kärjessä. Jos tästä estetiikasta ei ole pitänyt alun perin, tuskin pitää siitä vieläkään.

"You took my sadness out of context", hän laulaa Mariners Apartment Complexissa kuin osoittaisi sanansa pilkkaajilleen ja jatkaa, “I ain’t no candle in the wind”.

Del Rey on kirjoittanut Norman Fucking Rockwellille toistaiseksi parhaimmat onelinerinsa, kuten “24/7 Sylvia Plath” kappaleessa Hope is a Dangerous Thing for a Woman like Me to Have – but I Have It.

Tuottaja Jack Antonoff ei varasta huomiota kikkailulla vaan antaa huomion Del Reyn laulunkirjoittamiselle. Nykypopmusiikille tyypilliset trap-soundit on jätetty pois ja orgaaninen sointi on eniten velkaa 60- ja 70-luvun folk popille, psykedeeliselle rockille, americanalle ja lauluntekijä-estetiikalle. Eniten psykedeelisissä vesissä uiskentelee liki 10-minuuttinen Venice Bitch.

Norman Rockwell oli yhdysvaltalainen taidemaalari sekä kuvittaja, ja levyn sarjakuvamaisessa kannessa Del Reyn kanssa poseeraa näyttelijä Jack Nicholsonin pojanpoika Duke Nicholson. Norman Fucking Rockwell! on alleviivatusti poptaidetta lukuisine helposti tunnistettavine referensseineen. Viiden tähden poptaidetta.