Levyarvio: Ylituotettua heviä

Mustasch

Silent Killer

Sony Music

Arvio: 2/5

Mustaschin matka Motörheadin, Black Sabbathin ja The Cultin jalanjäljissä retroilleesta rock-yhtyeestä nykypäivän modernia metalia soittavaksi bändiksi on ollut pitkä.

Uudella Silent Killer -levyllä äänimaailma on jo yhtä muovinen kuin liki kaikilla muillakin tämän tyylin tunnetummilla nykyedustajilla. Erityisesti rummut kuulostavat konemaisilta, ylituotetuilta, ja musiikki on pääosin mitäänsanomatonta täsmätykitystä.

Göteborgin ylpeys ei ole täysin huono, mutta se on kuin kesyyntynyt tiikeri, kumman alistunut, vaikka yrittääkin olla raskaampi kuin koskaan aiemmin. Heviä levy on, mutta kehnohkoa sellaista. Vokalisti Ralf Gyllenhammarilla on toki yhä oma uniikihko sävynsä raspilaulussaan ja riffeistäkin löytyy helmiä.

Levyn kanssa viihtyy tovin, mutta näin laadukkaan tuotannon luoneelle yhtyeelle Silent Killer tuntuu välimallin levytykseltä. Bändi yrittää ikään kuin ottaa pesäeroa aiempaan, mutta muutosprosessi tuntuu olevan vielä vaiheessa. Suurimpana ongelmana on biisien samankaltaisuus.