Lissabonissa etsitään tänään finaalivastustajia Saara Aallolle – mukana viisut jo kertaalleen voittanut artisti

Portugalissa mitellään tänään Euroviisujen toinen semifinaali, jossa jatkopaikkaa finaaliin havittelee 18 maata.

Tänä iltana estradilla ovat muun muassa Ruotsi ja Norja, jotka vedonlyöntitoimistojen mukaan menevät kirkkaasti jatkoon. Vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Oddschecker-sivuston keskiviikon tilastoissa Norja komeili toisen semifinaalin ykkössuosikkina ja Ruotsi kakkosena.

Norjan edustaja on jo kertaalleen viisuvoiton vienyt Alexander Rybak , joka kisaa tänä vuonna kappaleella That's how you write a song. Rybak voitti Euroviisut vuonna 2009 kappaleella Fairytale.

– Tietenkin voittaminen olisi iso virstanpylväs, mutta jo Euroviisuihin osallistuminen tuntuu mahtavalta. Kaikki haluavat voittaa, mutta sitä enemmän haluamme valloittaa ihmisten sydämiä ja inspiroida heitä, Rybak sanoi STT:lle sunnuntaina Euroviisujen sinisellä matolla.

Kolme Pohjoismaata mukana torstaina

Ruotsin ja Norjan lisäksi toisessa semifinaalissa kisaavat Romania, Serbia, San Marino, Tanska, Moldova, Hollanti, Georgia, Puola, Malta, Unkari, Latvia, Montenegro ja Slovenia. Mukana on myös kaukomaa Australia.

Toisesta semifinaalista finaaliin etenee 10 maata. Lisäksi finaalissa kisaavat myös ensimmäisestä semifinaalista jatkoon menneet 10 maata, isäntämaa Portugali sekä kisojen viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Britannia.