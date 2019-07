Loppuunmyyty – Jyväskylän Kesän kävijämäärä nousi viime vuodesta

Tiistaina päättynyt Jyväskylän Kesä -festivaali sujui mainiosti. Usea esitys oli loppuunmyyty, ja muissakin yleisöä oli festivaalin toiminnanjohtajan Kyösti Ylikujun mukaan vähintään kohtuullisesti.

Kokonaiskävijämääräksi arvioitiin keskiviikkona noin 32 000. Se on muutama tuhat enemmän kuin viime vuonna.

Portugalilaisen Salvador Sobralin konsertin liput loppuivat jo hyvän aikaa ennen festivaalin alkua. Muita loppuunmyytyjä olivat Crying Uncle Bluegrass Bandin ja Caravana Bandan esiintymiset Vakiopaineessa, La Kala -oopperan Evita-konsertti Suolahdessa, Eino Leinon eksät -monologi Juomatehtaalla, kaksi neljästä draamallisesta Alvar Aalto -kävelystä, osa Laukaan entisessä vankilassa järjestetyistä Alakerrassa / Pimeässä / Sementtivalimo -flamencoesityksistä sekä yksi Viirun ja Pesosen kesä -teatteriesityksistä.

Säästä tänä vuonna kärsi katukulttuuritapahtuma Payback Jam, joka järjestettiin lauantaina Aren aukiolla. Kylmän lisäksi vaivasi sade, ja tapahtuma jouduttiin lopulta keskeyttämään kokonaan. Viime vuonna Payback Jamin yleisömääräksi laskettiin 4 000 – tänä vuonna 600.

Lounaispuistossa järjestetyt Puistojuhlat kuuluivat nyt toista kertaa Jyväskylän Kesän ohjelmaan. Kolmepäiväinen ”festivaali festivaalissa” keräsi yhteensä noin 3 000 kävijää.

– Se on hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta fiilis ei meillä ole negatiivinen. 3 000 on hyvä luku, mutta meidän tavoitteemme ovat korkeammalla, Ylikulju sanoo.

Puistojuhlissa esiintyivät muun muassa Pyhimys, Asa, Yona ja jyväskyläläinen Suomi-reggaen pioneeriyhtye Laulurastas.

Kahtena ensimmäisenä Puistojuhlapäivänä esiintyjiä katseltiin myös Lounaispuiston aidan takaa Minna Canthin kadulta. Lauantaina paikalle pystytettiin näköeste.

– Aluksi katsoimme sitä läpi sormien. Toisinaan on ihan ok, jos on mahdollisuus osallistua ilman, että on varaa tulla alueelle. Itsekin olen ollut aidan takana, Ylikulju sanoo.

Päättyneen Jyväskylän Kesän ohjelmiston erityislaatuisimpiin hetkiin on helppo laskea ainakin Salvador Sobralin ja Heikki Sarmanto Sextetin konsertit. Jälkimmäinen esiintyi maanantaina yliopiston juhlasalissa – samassa paikassa kuin päivälleen 50 vuotta aikaisemmin.

Sobralin esiintymisen tekee merkittäväksi muun muassa se, että portugalilainen jazz-fado-laulaja ja euroviisuvoittaja vieraili nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Sobralia saavuttiin katsomaan eri puolilta maata ja Suomen ulkopuoleltakin.

Sobralin buukkaamisen kaltaiseen uniikkiuteen on pyrkimys jatkossakin.

– Tällaista me tavoittelemme – että Jyväskylän Kesän ohjelmassa olisi enemmänkin sellaista, jota lähdettäisiin varta vasten katsomaan myös Keski-Suomea kauempaa, Ylikulju sanoo.

Sobralin oma äänentoistokalusto olikin urbaanilegenda

Festivaalin alussa tai ehkä jo ennen sen alkua alkoi levitä tarina, jonka mukaan Salvador Sobralin ryhmä olisi halunnut varmistaa äänentoiston laadun tuomalla Portugalista oman äänentoisto- eli PA-laitteistonsa. Tarinan erään version mukaan tuota PA:ta käytettiin jo festivaalin avajaiskonsertissa, joka aivan loppumetreillään keskeytyi tähän laitteistoon tulleen vian vuoksi. Todellisuudessa Sobralin ja Arja Korisevan esiintymisten äänentoistolaitteisto oli kyllä sama, mutta suomalainen – sitä ei siis rahdattu 4 000 kilometrin päästä.