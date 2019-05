Louvren pyramidin suunnitellut arkkitehti I.M. Pei on kuollut

Yhdysvaltalainen arkkitehti I.M. Pei on kuollut, kertoo New York Times. Asian kertoi torstaina lehdelle Pein poika. Pei oli kuollessaan 102-vuotias. Kiinassa syntynyt arkkitehti on suunnitellut muun muassa Pariisin Louvren pyramidin, 72-kerroksisen Bank of China -tornin Hongkongissa ja Ateenan Modernin taiteen museon.

Hän on lisäksi suunnitellut Washington kansallisgallerian itärakennuksen.

Vuonna 1971 syntynyt Pei tuli Yhdysvaltoihin 17-vuotiaana opiskelemaan arkkitehtuuria. Hän valmistui maisteriksi Harvardin yliopistosta vuonna 1946. Alemman korkeakoulututkinnon hän suoritti Massachusettsin teknillisessä yliopistossa.

Hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1954.