Lukemisen, luonnon ja Tetriksen ylistystä – runoilija Kristian Blomberg haluaa meidät lukemaan

Tuntuu oudolta elää ajassa, jossa jokainen haluaa aloittaa vallankumouksen, mutta ei osallistua toisten aloittamiin vallankumouksiin. Näin kuvaa runoilija Kristian Blomberg kirjoittamisen ja lukemisen suhdetta.

– Minusta tärkeintä olisi, että me kaikki opettelisimme lukemaan paremmin ja paremmin. Se on myös metaforisesti keino tulla toimeen paremmin sillä mitä jo on, Blomberg sanoo.

Blomberg on jyväskyläläinen runoilija ja Poesia-kustantamon perustajajäsen. Hän päätoimittaa Poesiavihkot-julkaisusarjaa, jossa ilmestyy vuosittain viisi vihkomuotoista teosta.

Vihkot ovat eräänlaisia kirjaa pienempiä kirjoja, sisällöltään esimerkiksi joko runoja tai pitkiä esseitä.

Blombergin omat kirjat valmistuvat paitsi kirjoittamalla myös lukemalla ja keskustelemalla. Hänen uusin kirjansa on nimeltään Kaikessa hiljaisuudessa, ja yksi sen keskeisistä juonteista on yhdessä tietäminen ja havaitseminen.

– Minua on kiehtonut tätä kirjaa tehdessä valtavan paljon asiat, joita en olisi huomannut itse. Joissa toisten ihmisten tai kulttuurin kanssa keskustelu on paljastanut jotain sellaista, mikä olisi jäänyt pimentoon, jos olisin kulkenut vain omaa erinomaisuuttani vaalien ja korostaen.

Kaikessa hiljaisuudessa on Blombergin neljäs runokirja. Tyylillisesti runsas teos alkaa haikumaisilla, kuulailla maisemarunoilla ja etenee visuaalisen minimalismin kautta pienoisesseisiin.

Muotojen runsaus juhlistaa ajatusta siitä, että runous ei ole tekstihahmon vaan havaintojen ja kielen käyttötapojen ominaisuus. Toisin sanoen runoa ei tee runoksi se, että teksti on sommiteltu säemuotoon.

– Sekä runous että essee hengittävät molemmat itseensä lisää kirjoitusta havaitsemalla jotain, sen sijaan että ne kertoisivat jotain. Samoin kuin runoudessa, esseistiikassa havainto on usein kysymyksen muotoinen, jokin uteliaisuuden heräämisen hetki.

Blomberg kirjoittaa kirjassaan muun muassa siitä, kuinka marginaalisuudella, joka usein mielletään jollain tapaa negatiiviseksi piirteeksi, on runoudelle myös myönteisiä vaikutuksia. Marginaalisuus antaa tilaa olla hiljaa ja keskittyä.

Älypuhelimen määrittämällä, toistuvien keskeytysten, lyhytjänteisyyden ja huomiosta kilvoittelun aikakaudella hiljaisuus ja keskittyminen ovat muuttuneet ylellisyydeksi.

– Kun runoudella ei ole painetta käsitellä aiheita, jotka ajankohtaisuudessaan vievät kirjailijan väistämättä aamutelevisioon puhumaan, voi keskittyä siihen, minkä kokee tärkeäksi: esimerkiksi kirjoittaa vanhanaikaiseksi koetuista aiheista, kuten rakkaudesta ja kauneudesta.

Siinä missä luonnosta tavataan kirjoittaa herkkyydellä ja ylevästi, kulttuuri tulee useammin käsitellyksi ironian tai parodian kautta. Kulttuurista nähdään sen ohuus ja keinotekoisuus.

Blomberg pyrki kirjassaan löytämään sellaisia puhumisen tapoja, joissa luonto ja kulttuuri olisivat samanarvoisia havainnon kohteita. Kirjasta löytyykin paitsi aistivoimaista luonnon tarkkailua, myös kaunis luenta Tetris-pelistä:

”On sekä matemaattinen että väsymiseen perustuva vääjäämättömyys, että tulemme epäonnistumaan, kasvotonta voimaa ei voi pysäyttää. Kyseistä piirrettä ollaan taipuvaisia pitämään painajaismaisena. Mutta silloin unohtuu pelin aikana koettu, oikeiden valintojen tekemisestä syntyvä mielihyvä.”

Blomberg kertoo, kuinka pyrki löytämään kirjoitukseensa myös klassikkoteosten käännöskielen tuntua.

– Ikään kuin tuntua siitä, että kirjoitus tulisi ajallisesti ja maantieteellisesti hieman kauempaa. Että siinä olisi sellaista tradition ja pitkäaikaisuuden, maailman pitkäikäisyyden humua.