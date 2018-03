Luontokuvauksen moniottelija Kaija Keskinen sai Finnfoto-palkinnon

Valokuvauksen Finnfoto-palkinnon on saanut Kaija Keskinen. Tunnustuksen saaja on tehnyt pitkän ja monipuolisen päivätyön suomalaisen luontokuvauksen parissa, todetaan palkintoperusteissa.

Finnfoto-palkinnon myöntää vuosittain Suomen Valokuvajärjestöt ry.

Keskinen on järjestön mukaan jo vuosikymmeniä tunnettu kotimaisen luontovalokuvauksen moniottelijana. Vaikka hän ei ole aktiivinen luontovalokuvaaja, olisi suomalaisen luontovalokuvan tila ehkä nykyisin hyvin erilainen ilman hänen työtään. Keskinen on ollut ja on yhä usean luontovalokuvausta edistävän hankkeen ja järjestön taustavoimissa.

Finnfoto-palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut suomalaisen valokuvauksen kehitykseen. Kaija Keskinen on 21. Finnfoton saaja.