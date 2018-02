Lyhytelokuva pakolaisuudesta sai 5 000 euron Turku Biennaali -palkinnon

Kahdeksannen Turku Biennaali -palkinnon ovat saaneet taiteilijat Minna Rainio ja Mark Roberts lyhytelokuvallaan They Came in Crowded Boats and Trains. He saavat 5 000 euron palkinnon.

Palkinnonsaajan valitsi Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto, jonka mukaan Rainion ja Robertsin elokuva on visuaalisesti vahva ja humaani teos.

18-minuuttinen lyhytelokuva tarkastelee Monton mukaan suomalaisten lähihistoriaa mielenkiintoisesti kahdella tasolla ja rinnastaa syksyjen 2015 ja 1944 tapahtumat. Syksyllä 2015 Ruotsin ja Suomen rajan kautta Tornioon saapui yli 20 000 irakilaista turvapaikanhakijaa.

– Katsojan oletus ja tulkinta viedään uudelle tasolle, kun käy ilmi, etteivät videon irakilaiset turvapaikanhakijat esitä itseään. He demonstroivat suomalaisten evakkomatkaa syksyllä 1944, jolloin evakuointikäsky vei yli 55 000 turvaan rajan yli Ruotsiin, Monto sanoi perusteluissa.