Maailman musiikkitähdet esiintyvät kodeissaan One World -tapahtumassa sunnuntaina

Maailman musiikkitähdet esiintyvät kodeissaan One World: Together at Home -tapahtumassa ensi sunnuntaina. Lady Gagan aloitteesta syntynyt kaksituntinen lähetys nähdään Suomessa ensin suorana Yle Areenassa ja myöhemmin nauhoituksena Yle TV2:ssa.

Lähetyksessä nähdään lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tosielämän tarinoita ympäri maailman ja kuullaan kotonaan esiintyvien tähtiartistien esityksiä.

Hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n, Yhdistyneiden kansakuntien ja Global Citizen -kansalaisjärjestön kanssa. Tavoitteena on tukea terveydenhuollon ammattilaisia.

Lady Gagan lisäksi esiintyvät muiden muassa Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Camila Cabello, Elton John, Jennifer Lopez, Paul McCartney ja Taylor Swift.

Tapahtuman tuotot ohjataan WHO:n Covid-19 Solidarity Response -säätiölle.

One World -lähetyksen voi katsoa suorana Yle Areenassa sunnuntaina kello 03–05 ja suomeksi tekstitettynä Yle TV2:ssa kello 19–21.