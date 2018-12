Maija Poppanen tekee paluun uutuuselokuvassa – pääroolinesittäjä olisi kirjailija P.L. Traversin mielestä varmasti jälleen liian nätti

Sanotaan, ettei yksikään lapsuus ole täydellinen ennen kuin on katsottu Maija Poppanen (1964), se Disney-elokuva. Uusi elokuva Maija Poppasen paluu ei yllä samaan. Uutukainen on pirteä nostalgiahärveli, joka yrittää ottaa parhaat kummastakin. Hahmo palaa kirjailijan luomukseen ja kaikki muu on Disney-jäljitelmää. Salama iskee vain kerran samaan sateenvarjoon.

Maija Poppanen on Disney-tulkintana täynnä musiikkia, värejä ja lauluja, joista yhdessä sanotaan jotta supercalifragilisticexpialidocious,suomeksi superoptihupilystivekkuloistokainen.

Miten tuota voisi olla rakastamatta?

Jatkoilla Julie Andrewsin kuolemattomaksi tulkinneen hahmon perii Emily Blunt. On helppoa uskoa, että kirjailija, australialaissyntyinen P. L. Travers ei olisi millään muotoa hyväksynyt häntä rooliin. Liian nätti.

Vuonna 1899 syntynyt ja 96-vuotiaana vuonna 1996 kuollut P. L. Travers, oikealta nimeltään Helen Lyndon Goff, oli nuorena runoilija ja näyttelijätär. Kirjoittajana hänen ihanteensa oli Peter Panin isä J. M. Barrie.

Aikuisiällä Lontoossa Pamela Lyndon Travers pyöri kulttuuripiireissä, joissa vaikutti myös irlantilaisrunoilija W. B. Yeats. Juuri Yeats sai naisen kiinnostumaan mytologiasta. Toinen vaikuttaja oli venäläinen mystikko ja esoteerisen kulttuurin vakava hörhö George Gurdjieff. Viimeksi mainitulta Travels sai innostuksen hämäriin kristillisiin kuviin ja ajatuksiin, joita Maija Poppanen -tarinat vilisevät.

Travers oli biseksuaali seikkailija. Hän opiskeli alkuperäisten amerikkalaisten kulttuuria navajo-, hopi- ja pueblo-kansojen keskuudessa sekä zen-buddhalaisuutta Japanissa. Hän vaikuttui sosialismista käytyään Neuvostoliitossa.

Kahdeksassa Poppanen-kirjassa ihmiset ovat kummallisia. Parhaita ovat tavalliset ihmiset kuten lastenhoitajat, palomiehet, postimiehet, eläintenhoitajat, teurastajat ja muut. He antavat lapsille ja lukijoille arvokkaita ohjeita.

Kirjailija ei sulattanut Walt Disneyn melodramaattista populismia ja sokeroitua lapsikäsitystä. Ja kuitenkin juuri Disney teki tarinasta ikuisen.

Disneyltä vei 14 vuotta taivutella kirjailijaa elokuvaan, josta tuli 1960-luvun Technicolor-musikaalin merkkiteos. Ydinongelma on siinä, että Disney tuotti lapsekkaan elokuvan, vaikka Travers ei kirjoittanut suoraan lapsille. Hänen tarinoissaan on outoutta, vaaraa ja tummaa sävyä.

Travers torjui aluksi jopa teatterinäyttelijä Julie Andrewsin liian nättinä rooliin. Kirjailija ja hänen kuvittajansa Mary Shepard tekivät tiivisti yhteistyötä kuvien kanssa. Poppanen sai hahmonsa hollantilaisen nuken mukaan. Hiukset olivat lyhyet, vartalo pitkä ja luiseva. Suuret silmät, korostunut nenä ja tiukaksi viivaksi puristuneet huulet olivat poppasmaisuutta. Andrews oli myös liian nuori hahmon esittäjäksi.

Kun Travers lopulta tapasi Andrewsin, hän silmäili näyttelijää pitkään ja tokaisi: ”No, on sinulla siihen oikeanlainen nokka.”

Disneyn väelle Travers paukautti oitis: ”Tässä elokuvassa ei sitten ole musiikkia, ja itse asiassa siinä ei myöskään ole mitään tanssia ja pyörähtelyä.”

Onneksi toisin kävi.

Andrews sai Maija Poppasen roolistaan parhaan naispääosan Oscarin.

Travers loi Maija Poppasen hahmon vastalääkkeeksi lapsuudelleen Australiassa. Hänen varhaisvaiheitaan väritti isän alkoholismi. Maija Poppanen on vahva, päättäväinen ja turvallinen aikuinen jos kohta hupsu.

Hän sekoittaa maalaisjärkeä ja taikoja.

Pamela Travers oli raivoisan suojeleva luomustaan kohtaan, ja hän halveksi Disneyä, joka puolestaan ei ollut mies, jolle sanotaan ”ei”.

”Minä en ole teille Pamela. Kutsukaa minua rouva Traversiksi”, kirjailija sanoi.

”Okei, Pam, kaikki hyvin”, vastasi Disney.

Maija Poppanen on cockney. Hän pitää jalat maassa ja pään pilvissä. Hän on tiukka täti perheelle, mutta turhamainen. Klassikkoelokuva pehmensi sankarittaren. Tarinan Broadway- ja West End -musikaaliversioissa painotettiin taikaa ja fantasiaa, josta ovat sittemmin monet kirjailijat ammentaneet, Harry Potterin ja Ihmeotusten äiti J. K. Rowling.

Cockney on Lontoon East Endin suunnan työväenluokkainen identiteetti ja murre. Se on hyvin jätkämäistä kulttuuria, josta tulevat mieleen jalkapallohuligaanit, rock, gangsterit ja pubit.

Maailman tunnetuin cockneyn puhuja on näyttelijä Michael Caine, joka joutui opettelemaan rahvaantyylin. Hän oli keskiluokkaa vaikka aito cockney olikin. Toinen ikimuistoinen cockneyn puhuja on My Fair Ladyn Eliza, jota esitti myös Julie Andrews.

Vaan kuka onkaan aito Maija Poppanen? Hän on joukko ideoita Traversin mielikuvituksesta, mutta yhden esikuvan kirjailija osoitti. Maijan lähin esikuva oli Traversin isotäti Helen Morehead, tai ”täti Ellie”.

Traversin isän kuoltua viinaan täti Ellie sai kasvatushommat. Hän oli ”kookas, kulmikas ja suloton muodoltaan ja synkkäilmeinen nainen, jonka pitkänmallinen ylähuuli rypistyi reunoilta hänen hymyillessään.” Nainen oli tiukka mutta oikeudenmukainen. Hänellä oli salaisuuksia, jotka hän piti itsellään. Helen oli vallaton mutta tarkka matriarkka, kuin ”karusellin keskusta”. Se pyörii vinhasti mutta pysyy paikallaan.

Maija Poppasen paluun ensi-ilta on 25.12.