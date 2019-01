Maisema on taidemaalari Nanna Sudelle aihe ylitse muiden – yleisölle avoimissa näyttelyn avajaisissa torstai-iltana Jyväskylän taidemuseossa esiintyy Yari

Taidemaalari Nanna Susi on aamukävelyllä lempeiden värien keskellä Italian puiden katveessa. Reitti kulkee pitkin kangasta oikealta vasemmalle, kohta hän kääntyy ja jatkaa ylöspäin.

– Koko ajan mietin, missä olen menossa, viiva asettaa kaiken paikoilleen. Pitkästä aikaa maalaan lämpimiä sävyjä, kun vain en tuhoaisi näitä, haluan mennä pikku hiljaa kerros kerrokselta. Elän pientä onnea, taiteilija sanoo.

Tärpätti tuoksuu ateljeessa Fleminginkadulla Kalliossa. Susi asettautui uuteen työtilaansa viime vuonna. Läpi talon kulkeva entinen kampaamo on remontoitu taiteilijan tarpeisiin. Työskennellessään Susi laskee verhon ikkunan eteen.

– Tämä on tila, jossa teen mitä minua huvittaa. En pysty maalaamaan, jos joku katsoo ikkunasta. Joskus jätän tarkoituksella ikkunan peittämättä, että joku voi kuitenkin katsella räntäsateen keskellä värejäni, hän hymyilee.

Seinillä näkyy useita keskeneräisiä maalauksia, joita Susi maalaa työstä toiseen siirtyen.

– Teen nyt neljän kuukauden työjakson. Kun rupean tekemään töitä, päässä alkaa mennä lujaa. On upottava töiden sisään, ja itsensä sisään. Tulee niin hirveä tekemisen draivi, että tuskin pystyn nukkumaan, Susi kertoo.

Nämä vasta pohjavärinsä saaneet maalaukset nähdään valmiina Joensuun taidemuseossa tulevana kesänä.

Sitä ennen, tulevana perjantaina 31. tammikuuta, Susi avaa laajan näyttelyn Jyväskylän taidemuseossa. Salosta Jyväskylään osin siirtyvässä ja Jyväskylässä täydentyvässä In the Moods -näyttelyssä on esillä maalauksia kolme vuosikymmentä kestäneen uran varrelta viime vuoteen saakka.

Susi tunnetaan värikkäistä, ekspressiivisistä maisemistaan, joissa näkyvät usein taiteilijalle tunnusomaiset symbolit: puut, kukat, linnut, portit, sillat. Töissä on elämän väreilyä, tihentymiä, tuulia, avaruutta.

– Maisema huuhtoutuu lävitsemme, ja mitä edessä näemme, on maisema. Monet taiteilijat innostuvat ihmiskasvoista, jotka itse koen melko yhdentekeviksi. Katseeni ei pysähdy kasvoihin, vaan siihen, mitä ihminen on. Maisema kertoo minulle, mitä on olla ihminen. Myös maiseman tilallisuus on minulle tärkeää.

Taiteilija luonnehtii itseään ”loputtomaksi maisemamaalariksi”.

– Siitä ei tule loppua, ja jos tulee, se on loppuni. Katson tätä ihmiskuntaa, mitä me olemme muuta kuin hirveitä ryöväreitä, jotka varastavat toiselta kaiken minkä irti saavat, hyvää oloa, tunteita ja maapallolta kaikki rikkaudet. Ja sitten katson maisemaa jota maalaan, ajattelen, ei se ole kauhean pahaa varastamista, vain jotain, mitä ihmettelen. Jotain, jolla on minulle merkitystä ja johon haluan liittää asioita.

Jotain taiteilijakin tunnustaa anastaneensa.

– Rooman puut! Se riittäköön koko loppuelämäkseni, hän nauraa.

Aamukävely-teeman Susi sai oltuaan vuodenvaihteessa Roomassa. Oli aikaa rauhallisiin aamukävelyihin, mitä työn täyttämässä Suomessa ei ole.

– Saatoin levähtää ja ajatella, minulla on tajuttomasti ajateltavaa. Ihminen on onnellinen, kun saa nähdä auringon nousun ja laskun, ja pääsee kolmen–neljän kilometrin kävelylle. Irtautuminen on sitä, että kukaan ei hengitä niskaan ja että voi tehdä asioita omaan tahtiin.

Roomassa taiteilija saattaa päivisin kävellä yli 15 kilometrin lenkkejä pitkin kaupunkia. Susi on asunut aiemmin vuosia Italiassa, ja se on myös hänen poikansa Raffaellon,15, toinen kotimaa.

Susi hankki kaupungista pienen kattohuoneiston.

– Ostin toissa vuonna näkemättä asunnon, joka alunperin on ollut pesutupa. Se on ihastuttava pikkukoti talon katolla, minuun on iskenyt kasvi-innostus siellä.

Uusiin sinisiin maalauksiin Susi on maalannut muutaman ruusun.

– Katsoin vanhoja töitäni ja minulle tuli ikävä aihetta. Kriitikot repivät minulta joskus kukat ja minusta tuli vähän säikky. Sen jälkeen olen sulkenut korvani mielipiteiltä, teen mitä haluan.

Susi kuuluu sukupolvensa menestyneimpien taiteilijoiden joukkoon. Kriitikoiden joskus tölvimä, mutta yleisön rakastama taiteilija elää taiteellaan. Sekin saattaa Suomen pienessä taidemaailmassa herättää närää.

– Tuntuu usein, että taiteilijan pitää jotenkin puolustella työtänsä. Yhtä lailla jokaiselta työssä käyvältä voisi kysyä, oletko oikeutettu saamaan työstäsi leipää. Myynti on palkka työstäni, en saa kuukausipalkkaa. Taiteilija on aina riskinottaja, minun on luotava itselleni tehtävä ja siihen tarvitaan intohimoa. Parhaimmassa tapauksessa joku pitää töitäni hyvänä.

Taide on Sudelle kokopäivätyö ja elämäntapa. Luomiskauden aikana Susi sanoo heräävänsä aamuseitsemältä ja työskentelevänsä 12–13-tuntisia päiviä.

– En voisi maalata vuodessa vain muutamaa työtä ja leikkiä loppuajan taiteilijaa. Töitä on tehtävä, jos haluaa olla itsenäinen ja vastuuntuntoinen henkilö. Ei ole armoa, joka tästä ketään vapauttaisi. Taiteen tekemisessä minulle on tärkeintä olla mahdollisimman vapaa.

Itsenäinen taiteilija ei halua kuulua yhdenkään taidegallerian talliin.

– Olen ollut monessa galleriassa ja lähtenyt kaikista pois. On väärin, että taiteilijaa käytetään rahasampona ja että kaikesta teosmyynnistä myös näyttelyjen ulkopuolella galleria perii itselleen 50 prosenttia. Se on normaali tapa.

”Syöksypuhujaksi” luonnehdittu, pitkin ateljeeta loikkiva Susi pahoittelee, jos puhe alkaa kuulostaa paasaukselta.

– Olen haastava ja vaativa, kun maalaan, myös itseäni kohtaan. Koska minulla on maalaamisesta jo vuosikymmenten kokemus, minun on nyt maalattava paremmin kuin koskaan. Joku ajattelee, että kun on nimeä, voi vain sutaista jotain, mutta sepä onkin juuri päinvastoin.

Jyväskylään Susi saapuu mielellään. Yleisölle avoimissa avajaisissa torstai-iltana mukana on taiteilijaystävä Canal Cheong Jagerroos, jonka Floating Island -näyttely avautuu museon alagalleriassa, sekä tilaisuudessa esiintyvä muusikko Yari.

– Nuorena olin aika usein Jyväskylässä, sillä ystäväni ja ensimmäinen poikaystäväni opiskelivat siellä. Ilokivi ja Sohwi tulivat tutuiksi.

Susi eli nuoruutensa Hämeessä, Asikkalan Vääksyssä. Nyt jo edesmenneistä vanhemmista isä oli Suonenjoelta, äiti Karjalan evakkoja.

– Ihanaa aikaa, nuoruus! Siihen aikaan liftattiin ympäri Suomen ja kuunneltiin oikeaa musiikkia. Parhaimmat olivat SE, Hanoi Rocks ja Joni Mitchell. Suonenjoella mummolasta aina siskon kanssa soudettiin Kaarihallille. Zero Ninen keikalla maalasin bootsien kärjet sakuraväreillä siniseksi, Susi virnistää.