Mamma Mia! oli vuoden katsotuin elokuva

Suomen elokuvateattereihin myytiin viime vuonna noin 8,1 miljoonaa lippua. Edellisvuoden 9 miljoonasta katsojasta jäätiin selvästi, silloin suuri vetonaula oli Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas.

Vuonna 2018 ylitti 25 elokuvaa 100 000 katsojan rajan. Eniten veti Mamma Mia! Here We Go Again, joka sai lähes 400 000 katsojaa.

Toiseksi katsotuin oli kotimainen Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja lähes 350 000 katsojalla. Kolmanneksi nousi Queen-yhtyeestä kertonut Bohemian Rhapsody, joka sai lähes 300 000 katsojaa.

Jyväskylässä, Joutsassa ja Jämsässä eniten yleisöä veti Mielensäpahoittaja. Jämsässä ja Joutsassa kakkoseksi tuli Oma maa, Jyväskylässä se sen sijaan ei sijoittunut kymmenen katsotuimman joukkoon. Jyväskylässä kärkikolmikkoon nousivat Mamma Mia! ja Avengers: Infinity War.

22 prosenttia elokuvakäynneistä kohdistui kotimaiseen elokuvaan.