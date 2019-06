Mari Kaasinen ja Värttinä palkittiin kulttuurityöstä karjalaisuuden hyväksi

Muusikko ja laulaja Mari Kaasiselle sekä nykykansanmusiikkiyhtye Värttinälle myönnettiin runonlaulaja Elmi Tsokkisen mitali karjalaisuuden hyväksi tehdystä arvokkaasta kulttuurityöstä. Runolaulu ja äänellä itku ovat Suomessa ainutlaatuisia karjalaisia ilmaisumuotoja, ja ne kiinnostavat tutkijoita ja muusikoita.

Mitalin luovutti Karjalan Liiton puheenjohtaja Pertti Hakanen Karjalaisten kesäjuhlien klubi-illan yhteydessä Hämeenlinnassa viime perjantaina.

Mari Kaasinen on suomalainen muusikko ja laulaja, joka on yksi Värttinä-yhtyeen perustajista. Nykyään hän on Värttinän ainoa alkuperäisjäsen.