Markku Pätilä tapasi kapakassa Aki Kaurismäen ja pyysi jatkoille – lähes 25 vuoden yhteistyö päättyi rumaan kiistaan, josta tuli maksettavaksi 86 000 euron korvaukset

Ollaan vanhassa tukkilaisten majoituspaikassa, punaiseksi maalatussa hirsitalossa Hankasalmen Niemisjärvellä, Kynsiveden rannalla. Tupaa hallitsevat takka, paljaat seinähirret ja hopeahapsinen mies, joka puhuu innostuneesti elokuvanteosta ja maalaamisesta.

Mies on 71-vuotias helsinkiläinen, Markku Pätilä, erityisesti Aki Kaurismäen elokuvien lavastajana kannuksensa ansainnut ammattilainen. Tosin siinä ohessa on tullut lavastettua kymmeniä muitakin elokuvia ja tv-sarjoja, Karpin toinen tuotantokausi viimeisimpänä.

– Minulle tämä on tankkauspaikka lavastustöiden välissä, Pätilä selittää.

– Täällä ei tarvitse stressata eikä elää aikataulujen mukaan. Minulla on ihan oma aikataulu, menen nukkumaan ja herään, kun siltä tuntuu. Samalla periaatteella teen töitä, käyn uimassa tai remontoin taloa.

– Kännykkäkin on lentotilassa, eli täältä minut saa yleensä kiinni vain tekstiviesteillä.

Tilan nimi on Mäntyniemi. Pätilä arvelee nimen tulleen kahdesta tontilla kasvavasta 450-vuotiaasta männystä.

– Tulin tänne ensimmäisen kerran joskus 25 vuotta sitten, Pätilä kertoo.

– Nykyisin tilan omistaa perikunta, joka on antanut minulle oikeuden viettää täällä aikaani. Vastineeksi pidän paikkoja kunnossa ja teen remonttia tarpeen mukaan.

Remonttimiehenä Pätilä pärjää, koska niitä hommia on tullut tehtyä enemmänkin. Samalla on eletty sellaista taiteilijalle sopivaa elämää, johon kuuluu paljon mielenkiintoisia ihmisiä, asumista ulkomailla ja yhtälailla myötä- kuin vastamäkeäkin.

Aloitetaan vaikkapa Puolasta, jossa Pätilä vietti aikaansa 1970-luvulla.

– Niihin aikoihin Neuvostoliitto laittoi puolalaiset tiukoille, Pätilä muistelee.

– Tutustuin silloin paikallisiin julistemaalareihin, jotka opettivat minulle tekniikoitaan. Ei niillä ole varmaan mitään hajua siitä, mitä minä teen nykyisin, mutta sain heiltä sellaiset kiksit kuvan tekemiseen, että se on kantanut näihin päiviin saakka.

Puolan-kokemuksista oli apua silloinkin, kun Pätilä päätti pyrkiä taidekouluun Bostonissa.

– Minulla oli amerikkalainen tyttöystävä, ja jossain vaiheessa viisumini meni vanhaksi. Minulle ilmoitettiin, että jos haluan olla maassa, minulla on kolme mahdollisuutta: lähden pois, hankin opiskelupaikan tai menen naimisiin.

– Lähdin sitten kysymään opiskelupaikkaa School of the Museum of Fine Arts -nimisestä koulusta. Koulun johtaja sanoi, että kaikki hakuajat ovat jo menneet umpeen, mutta jos sinulla on tuoda töitä nähtäväksi, niin voimme harkita opiskelupaikan myöntämistä.

Pätilä vastasi, että onhan hänellä ja että hän voi tuoda niitä näytille seuraavana päivänä.

– Kävin ostamassa paperikaupasta värit, ja rupesin sitten tekemään hirveällä innolla töitä eri aikakausilta. Kirjoitin niihin ikään kuin suomalaisia haiku-runoja, ja kuvitin niitä samalla tavalla kuin ne puolalaiset julistemaalarit.

– Vein työt sitten kouluun, ja näin johtajan ilmeestä, että hän ihmetteli, mikä kumman paketti tämä on. Pari päivää myöhemmin kävin siellä, ja johtaja kertoi, että hänen suureksi yllätyksekseen minut on valittu.

– Minulla oli lapsenomainen innostus maalaamiseen, ja vietin siellä kaksi tosi mielenkiintoista vuotta. Lähinnä tein grafiikkaa.

Amerikan jälkeen Pätilä muutti Wieniin ja pääsi sielläkin taidekouluun. Silloin hän keskittyi maalaamiseen.

– Maalaukseni ovat ikään kuin pintoja – joku on sanonut, että ne ovat kuin maapallon pintaa jostain kolmen kilometrin korkeudesta katsottuna, Pätilä kertoo.

Yhteen teokseen voi mennä kilokin maalia.

– Remonttihommissa tehtiin paljon kittaamista, ja siitä on jäänyt mieleen massan paksuus. Väreistä olen pitänyt aina.

Wienissä Pätilä viihtyi kymmenkunta vuotta, vuoteen 1988 saakka.

– Sen jälkeen pakkasin tavarat kaverilta lainattuun pakettiautoon ja ajoin Suomeen, Pätilä muistelee.

– Räntää tuli kuin jalkarättejä, ja ajattelin, että mitä olen mennyt tekemään, onko tämä oikea päätös.

Pätilä muutti asumaan Karisjärven kouluun Nummi-Pusulaan ja kävi töissä Karkkilassa.

– Yhtenä iltana tapasin kapakassa Kaurismäen Akin. Kun valomerkki tuli, sanoin Akille, että minulla on himassa pari pulloa viiniä, voidaan mennä sinne jatkoille.

– Kotini kalusteet olivat kokoelma wieniläisiltä ja suomalaisilta roskalavoilta löydettyjä huonekaluja. Tyylikin oli omanlainen, koska minulla oli tapana ottaa tavaraa lavoilta valikoiden.

Kaurismäki piti kokonaisuutta kiinnostavana ja ehdotti, että Pätilä voisi lavastaa hänen elokuviaan.

– Muutama viikko myöhemmin hän lähetti minulle käsikirjoituksen elokuvaan Pidä huivista kiinni, Tatjana (1994). Sen jälkeen teimme yhteistyötä lähes 25 vuotta.

Yhteistyö sai karun lopun elokuvan Toivon tuolla puolen (2017) jälkeen. Elokuvan lopputeksteissä Pätilä mainittiin yhtenä kolmesta lavastajasta, mutta Pätilä vaati lavastuksen tekijänoikeuksia yksin itselleen ja elokuvan kopioiden tuhoamista.

Kiista ratkaistiin markkinaoikeudessa Kaurismäen hyväksi ja Pätilä sai maksettavakseen 86 000 euron korvaukset.

– Minulta meni usko koko oikeuslaitokseen ja samalla usko koko Kaurismäen maailmaan.

– Kaurismäen kaikki elokuvat puolustavat ihmisiä, jotka ovat päähän potkittuja ja väärinymmärrettyjä – itse hän toimii kuitenkin täysin päin vastoin.

Töitä oikeustaistelun häviäminen ei Pätilältä kuitenkaan vienyt. Seuraava isompi projekti on Karppi-sarjan kolmannen tuotantokauden lavastaminen, ja tarjouksia on tullut muualtakin.

– Voi olla, että Karpissa on riittävästi töitä ensi vuodeksi, Pätilä sanoo.

– Maalaamista jatkan kuitenkin joka tapauksessa – ja saahan teosten myymisellä rahaa korvausten maksamiseen.

– Olen ollut pitkään ulosotossa, ja summa kasvaa koko ajan.

Ensi vuonna Pätilällä on Helsingin Kaapelitehtaalla yhteisnäyttely muutaman muun taiteilijan kanssa.

– Pitäisin mielelläni näyttelyn myös Jyväskylässä, jos joku galleristi sattuisi olemaan kiinnostunut.

Vihreä seinä, punainen kuppi

Tampereella vuonna 1948 syntynyt Markku Pätilä on erittäin ansioitunut lavastaja, jonka kädenjälki näkyy lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

– Lavastuksen suunnittelu alkaa käsikirjoituksesta, Pätilä kertoo.

– Siitä saan tyyppien hahmotuksen, ja sen perusteella alan tehdä sitä maailmaa, missä he elävät.

Samalla lavastaja luo miljöölle menneisyyden.

– Lavastajan pitää ajatella, mitä on tapahtunut ennen kuin kuvaukset aloitetaan.

– Miten joku rikollinen tai vaikka huumenuori asuu?

Kuvauspaikoissa Pätilää kiinnostaa ensimmäisenä arkkitehtuuri.

– Se on lähtökohta. Lavastuksessa pitää olla myös virhe, aikakerrostumia ja tykkään myös vinoista ratkaisuista: en sijoita sohvaa keskelle seinää.

– Rekvisiitan suhteen olen myös erittäin tarkka. Siksi käytän usein omia tavaroitani.

Isojen värillisten pintojen herättäminen eloon vaatii Pätilän mielestä sytyttimen

– Jos sinulla on iso vihreä seinä, voi sytyttäjänä toimia esimerkiksi punainen kuppi.

– Elokuvan magia on valossa, ja siksi lavastajan on mietittävä, miten tilassa olevat esineet heijastavat valoa.