Marmorista rautalankaan, kullasta Keuruun leppään – Keuruun museossa näyttelyä pitää neljä Järvistä

Keuruun museon salissa viivähtävä voi nyt tutustua Järvisen taiteilijaperheen kuulumisiin. Perhekuvia: Juha, Matti, Kaisa ja Juhani -kokonaisuus tulvii monenlaisia tekniikoita tekstiili- ja puutöistä pronssivaluihin ja grafiikkaan, ja teosten kirjo yltää pyhäinjäännöslippaisiin, primitiivisiin naamioihin ja shamaanirumpuihin asti.

– Tätä nykyä asumme Kaisan kanssa Imatran lähellä Simpeleellä. Keuruu-yhteytenä meillä on edelleen vanha talo Asuntajärven rannalla. Luomistyö ja näyttelytoiminta jatkuu. Viimeksi töitäni oli esillä Viipurin taidemuseossa, ensimmäisenä suomalaisena taiteilijana, Juhani Järvinen kertoilee.

Keuruun suunnalla Järviset muistetaan 1980–90-luvuilta. He asuivat Petäjävedellä ja työskentelivät käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa. Juhani Järvinen opetti myös Keuruun kansalaisopistossa, ja molemmat osallistuivat Keuruun Taiteilijaseuran näyttelyihin.

Sittemmin heidän teoksiaan on ollut esillä lukemattomissa gallerioissa, museoissa ja taidetapahtumissa sekä kotimaassa että maailmalla, ja hän heidän tuotantoaan on runsaasti niin yksityisissä ja julkisissakin kokoelmissa.

Kaisa Järvinen on koulutukseltaan tekstiilitaiteilija, Juhani Järvinen taidemaalari. He tapasivat aikoinaan tekstiilipainossa, aloittivat yhteisen taipaleen myös luomistyössä, avioituivat ja perustivat perheen. Keuruun-näyttelyn Juha ja Matti edustavat heidän jälkikasvuaan, omilla tavoillaan taiteeseen vihkiytyneitä tekijöitä.

Matti Järvisellä on sosiaali- ja terveysalan koulutus, ja hän työskenteleekin alalla. Jo varhaisvuosinaan hän kiinnostui alkukantaisista heimoista, sai niistä innoituksen taiteen pariin ja ryhtyi jokunen vuosi sitten luomaan primitiivisiä naamioita.

Juha Järvinen on saanut kansainvälistäkin huomiota primitiivisten, visuaaliselta ilmeeltään rikkaiden ja veistoksellisten rumpujen tekijänä. Rumpujen lisäksi hänen ilmaisumuotojaan ovat video ja valokuva.

Perhekuvia-näyttelyyn Kaisa Järvinen on tuonut useita pronssitöitä. Hänen teoksissaan, myös grafiikassa ja veistoksissa, on aina viitteitä "tekstiilimäiseen ajatteluun" – rautalankakin on lankaa, hän muistuttaa. Visuaalisten seikkojen rinnalla kulkee oman minäkuvan pohdinta.

Juhani Järvisen teoksissa on usein viitteitä taidehistoriaan. Häntä ovat inspiroineet esimerkiksi pyhäinjäännöslippaat, italialainen arkkitehtuuri ja taide sekä egyptiläiset hautapöydät.

Pariskunta on vuosien mittaan tehnyt yhteisteoksia etenkin pronssivalutekniikalla ja pitänyt yhteisiä näyttelyitä. Kumpikin on hyödyntänyt taiteessaan myös vanhaa valokuvaustekniikkaa, syanotypiaa. He käyttävät paitsi lukuisia tekniikoita, myös moninaisia materiaaleja ja materiaalirinnastuksia: Lapin marmori voi lyödä kättä Carraran marmorille ja kulta keuruulaiselle lepälle.

Perhekuvia: Juha, Matti, Kaisa ja Juhani Järvinen -näyttely on avoinna Keuruun museossa 4.2.–21.3. ma–to klo 11–17, pe klo 11–18 ja la klo 11–15. Vapaa pääsy.