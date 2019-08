Marvel uhkaa menettää Spider-Manin elokuvistaan rahanjakokiistan takia

Marvelin elokuvauniversumi (MCU) saattaa joutua tulevaisuudessa pärjäämään ilman suosituimpiin hahmoihinsa kuuluvaa Spider-Mania eli Hämähäkkimiestä, kertovat Hollywoodin viestimet. Syynä on Disneyn omistaman Marvel Studiosin ja Sonyn erimielisyys tulevien Spider-Man-elokuvien rahanjaosta.

Spider-Manin tilanne elokuvahahmona on mutkikas, sillä vaikka hahmo on alun perin peräisin Marvelin sarjakuvista, on Sony omistanut jo pitkään hahmon elokuvaoikeudet. Tämän vuoksi Spider-Man ei aluksi voinut esiintyä MCU-elokuvissa.

Sonyn vuosina 2012 ja 2014 julkaisemat Amazing Spider-Man -elokuvat saivat kuitenkin nihkeän vastaanoton, ja vuonna 2015 Sony ja Disney tekivät sopimuksen tulevista Spider-Man-elokuvista. Sopimus antoi Disneylle mahdollisuuden käyttää hahmoa MCU-elokuvissa, ja Marvel Studios ja Sony ovat tuottaneet Spider-Man-sooloelokuvat yhdessä. Diilin myötä Sony on saanut valtaosan Spider-Man-elokuvien tuotoista.

Nyt Disney oli halunnut kasvattaa omaa osuuttaan tuotoista, mutta Sony ei tähän suostunut. Jos sopua ei myöhemminkään synny, alkaa Sony luultavasti tehdä MCU:sta erillisiä Spider-Man-elokuvia.

Brittinäyttelijä Tom Hollandin esittämä Spider-Man on esiintynyt vuodesta 2016 lähtien viidessä MCU-elokuvassa, joista kahdessa hahmo on ollut pääosassa. Hollandin versio klassisesta hahmosta on ollut hyvin pidetty. Tänä kesänä ilmestynyt Spider-Man: Far From Home tuotti lipputuloja yli 1,1 miljardia dollaria.

Yhteensä MCU-elokuvat ovat tuottaneet vuodesta 2008 lähtien lipputuloja 22 miljardia dollaria.