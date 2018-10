Maryse Conde sai kirjallisuuden "varjo-Nobelin"

Maryse Conde sai perjantaina New Academy Prize in Literature 2018 -kirjallisuuspalkinnon, jota on myös kutsuttu alan "varjo-Nobeliksi". Nykytietojen mukaan palkinto jaetaan vain kerran.

Conde tunnetaan historiallisista romaaneistaan, joissa hän on käsitellyt muun muassa sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan liittyviä teemoja siirtomaavallan jälkimainingeissa. Hän on myös ranskan oppiaineen emeritaprofessori arvostetussa Columbian yliopistossa New Yorkissa. Conde on lähtöisin Ranskan Karibialta Guadeloupen saarilta.

Vaihtoehtopalkinto perustettiin vastineeksi Ruotsin akatemian kriisille, jonka vuoksi kirjallisuuden Nobel-palkinto jää tänä vuonna jakamatta. Palkinnon myönsi Den Nya Akademien, joka on voittoa tavoittelematon järjestö.

Voittaja valittiin 47 kirjailijan listalta, jonka kokoonpanosta päättivät ruotsalaiset kirjastovirkailijat. Mukaan nostettiin muun muassa Margaret Atwood, J. K. Rowling sekä Sofi Oksanen. Listalta yleisö pääsi äänestämään jatkoon kolme ehdokasta, joiden joukosta asiantuntijaraati päätti voittajan.