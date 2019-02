Matt Dillon palaa parrasvaloihin sarjamurhaajana

Kiistellyn ohjaajan Lars von Trierin uusi elokuva kertoo sarjamurhaajasta. 1970-luvun Yhdysvaltojen näköiseen maahan sijoittuvan The House That Jack Builtin pääosaa, julmaa ja laskelmoivaa Jackia esittää Matt Dillon. Suomen ensi-ilta on perjantaina 8. maaliskuuta.

Elokuva on erittäin väkivaltainen, mutta myös ilmeisen vertauskuvallinen ja hyvin ironinen. Sitä on helppo tulkita Trierin provosoivaksi kommentiksi siitä, mitä tinkimätön taiteen tekeminen on: kuin murhaamista.

– Hahmossa on Larsia, Dillon myöntää.

– Mutta hahmon halu olla paha ei ole Larsille tyypillistä. Hän on mitä lempein ihminen.

Dillon kuvailee elokuvan teemaksi enemmänkin pakkomielteitä kuin väkivaltaa. Hän mainitsee esimerkkinä koomisen kohtauksen, jossa Jack ei kerta kaikkiaan voi lopettaa murhapaikan siivoamista.

– Hän yrittää lähteä, mutta joutuu palaamaan: murhapaikka voisi olla vielä siistimpi. Hän ei voi vastustaa halujaan, ja se on Jackin heikkous.

Hirtehishuumorin lakoninen näytteleminen jää nimenomaan Dillonin harteille. Uma Thurmanin, Riley Keoughin ja muiden naisroolien esittäjien tehtävä on olla omahyväisen ja tohelon murhaajan uhreja.

Ei itsetarkoituksellista väkivaltaa

Matt Dillonille rooli tanskalaisen Trierin elokuvassa on paluu parrasvaloihin. 1980-luvulla juhlittu tähti ei ole vuosiin juurikaan saanut osia Hollywood-elokuvista. Kolme vuotta sitten hänellä oli kuitenkin iso rooli sarjassa Wayward Pines.

Tanskassa, Englannissa ja etenkin ruotsalaisilla Trollhättanin studioilla kuvattu The House That Jack Built sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa. Tekijät joutuivat puolustamaan väkivaltaista teostaan, jossa Jack muun muassa ampuu lapsia ja viiltelee alastonta naiskehoa.

– Lars haluaa järkyttää. Jos hän haluaa näyttää jotain väkivaltaista, senhän pitääkin olla järkyttävää, Dillon summaa.

Dillon kertoo harkinneensa, jättäisikö roolin väliin elokuvan väkivaltaisuuden vuoksi. Keskustelut Trierin kanssa kuitenkin vakuuttivat näyttelijän.

– Olen ollut mukana itsetarkoituksellisen väkivaltaisissa elokuvissa. Tämä ei ole sellainen.

Tyylilajiltaan elokuva ei tosiaan ole tavanomainen trilleri. Se on triermäinen irtiotto realistisen näköisestä kerronnasta. Jackilla on seuranaan Bruno Ganzin esittämä mielikuvitushahmo, eräänlainen tapahtumia kommentoiva omatunto, ja he päätyvät tarinan aikana muun muassa kirjaimelliseen helvettiin.

Häiriintynyt olo

The House That Jack Builtin herättämät vastareaktiot ja jopa naisvihasyytökset kummastuttavat Dillonia. Hänelle elokuva on ilmiselvästi ajatusleikkiä ja kuvaus itsetuhoisesta ihmisestä.

– Miksi taideteos voi olla niin vaarallinen silloin, kun kyseessä on elokuva? Minä kysyn, en tiedä vastausta, näyttelijä sanoo.

– Johtuuko se siitä, että elokuva on todentuntuista tai siitä, että se voi olla niin graafista? Miten voimme katsoa Hieronymous Boschin maalausta tai lukea kirjaa, joka voi olla karmeampi?

Dillon kertoo tienneensä hyvin, että Trierin provosoivan elokuvan miespääosa voi johtaa sen esittäjälle hankaliin tilanteisiin.

– Olen iloinen, että voin olla mukana tässä elokuvassa. Lars on suuri taiteilija.

– Mutta olen aivan yhtä hämmentynyt monista asioista hänen teoksissaan kuin kaikki muutkin. Kukapa ei olisi? On normaalia, että tällaisen elokuvan katsomisen jälkeen on häiriintynyt olo.

"Ihana tyyppi"

Matt Dillon ei peittele arvostustaan ohjaajalegenda Lars von Trieriä kohtaan.

– Näyttelemisen näkökulmasta tämä oli jännittävää ja yksi urani parhaita kokemuksia, Dillon kuvailee The House That Jack Builtin tekemistä.

– Kuten monet Trierin kanssa työskennelleet näyttelijät, rakastin tätä prosessia ja kokemusta. Alussa Lars sanoi kantavansa vastuun ja haluavansa heittäytyä mielikuvituksen matkaan.

Dancer in the Darkissa näytellyt Björk ja Dogvillessä näytellyt Nicole Kidman ovat myöhemmin kuvailleet Trierin elokuvissa työskentelemistä myös epämiellyttäväksi. Useat kansainväliset näyttelijät, kuten Charlotte Gainsbourg ja Uma Thurman ovat kuitenkin palanneet Trierin elokuviin ilolla.

– Lars ei todellakaan ole julma ihminen, Dillon sanoo.

– Hän on ihana tyyppi. Tarkoitan sitä todella. Kysy keneltä vain hänen kuvausryhmässään, he rakastavat Larsin kanssa työskentelemistä.