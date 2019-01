Mauno Järvelän musiikkifilosofiassa taidot, ikä tai muut seikat eivät määritä soittajia – "Ketään ei suljeta pois eikä ketään katsota kieroon"

Alussa on aikamoinen kaaos, mutta kuin taikaiskusta ja ilman ylimääräisiä alustuksia kurssi käynnistyy, kuvailee Jyväskylän kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettaja Katri Lepistö. Hän ja musiikkiterapeutti-musiikkipedagogi Riitta Koski-Helfenstein vastaavat Jyväskylään kolmatta kertaa rantautuneen Näppärikurssin järjestelyistä. Viikonlopun mittaiselle kurssille osallistuu tällä kertaa yli 100 musiikinharrastajaa. Heistä noin 60 on ilmoittautunut kansalaisopiston kautta ja muutaman kymmentä on ammattiopisto Gradian taiteen perusopetuksen oppilaita. Lisäksi mukana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Gradian, yliopiston ja musiikkikoulu KUMOn musiikinopiskelijoita ja –opettajia.

– Kurssi on kasvanut joka vuosi. Tavoitteenamme on, että se vakiinnuttaisi paikkansa Jyväskylässä, Lepistö sanoo.

Näppärikurssi sai alkunsa, kun kansanmuusikko ja viulisti Mauno Järvelä palkattiin viulunsoitonopettajaksi Perhonjokilaakson kansalaisopistolle 1980-luvun alussa. Opistolla ei silloin ollut muita vakituisia soitonopettajia, ja tulijoita Järvelän kurssille oli enemmän kuin kukaan osasi aavistaa. Nopeasti kurssille tuli muitakin kuin viulisteja. Siitä syntyi Näppäriryhmä ja myöhemmin virallinen musiikkikasvatusfilosofia, joka on levinnyt paitsi ympäri Suomen, myös muualle Eurooppaan. Näppärifilosofia pohjautuu ennen kaikkea yhdessä soittamiseen ja laulamiseen. Kenenkään taitotasolla tai muulla taustalla ei ole väliä.

– Tärkein asia on sosiaalisuus. Täällä ketään ei suljeta pois eikä ketään katsota kieroon. Tämä on hyvää vastapainoa katselmuksille, joihin valitaan soittajat tiukan seulan läpi, ja paljon hyviä soittajia jää rannalle. Tässä pyritään siihen, että musiikin itseisarvo olisi siinä, että kukin voi nauttia siitä oman taitotasonsa kautta, Järvelä sanoo.

Näppäri-nimen musiikkifilosofia sai vanhasta kaustislaisesta murresanasta.

– Näppäri tarkoittaa nepparia. Täällä on ollut myös tapana kutsua kansakoulun kolmen alimman luokan oppilaita näppärikoululaisiksi ja kolmen ylimmän luokan nappikoululaisiksi. Näppäriryhmälle nimi tuli yhden vanhemman ehdotuksesta, kun meidän piti keksiä ryhmälle nimi ennen esiintymistämme, Järvelä kertoo.

Nyt näppärit tunnistetaan hyvin kansanmusiikkipiireissä.

Ainoat asiat, mitä näppäreiltä vaaditaan, ovat oma soitin ja alkeisopinnot. Viikonlopun Näppärikurssilla Jyväskylässä nuorin soittaja on neljävuotias ja vanhin seitsemissäkymmenissä. Mukana on myös kymmenkunta erityisoppilasta KUMO-musiikkikoulusta. Idea kuulo- ja näkövammaisten, autistien ja kehitysvammaisten mukaan ottamisesta tuli Riitta Koski-Helfensteinilta, joka on aikoinaan ollut mukana KUMOn perustamisessa.

– Kun osallistuin itse ensimmäiselle Näppärikurssille, sain heti pureman ja ajattelin, että tätä voisi soveltaa myös erityisoppilaisiin. Ehdotin Näppärikurssin laajentamista Mauno Järvelälle, ja hän oli heti mukana.

Kolmatta kertaa Jyväskylässä järjestettävä kurssi on kerännyt hyvää palautetta ja sana on kiirinyt nopeasti. Tänä vuonna kurssille oli enemmän halukkaita kuin paikkoja. Vaikka mukaan haluttaisiin ottaa kaikki, yli satapäinen orkesteri olisi jo liian suuri. Sunnuntaina näppärikurssilaiset esiintyvät Jyväskylän Hannikaissalissa.

– Aiempina vuosina yleisössä olleet Jyväskylä Sinfonian soittajatkin ovat hämmästelleet konsertin kovaa tasoa, Koski-Helfenstein kertoo.

Hän ja Lepistö uskovat, että salaisuus piilee yhdessä soittamisessa ja keskinäisessä luottamuksessa.

– Kurssi on intensiivinen ja aloitamme heti yhteislauluharjoituksilla. Aikaa ei jää tutustumisleikeille, vaan musiikki vie mukanaan.