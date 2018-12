"Mennyt vuosi oli välillä suorastaan loukkaus elokuvaa kohtaan" – kolme elokuva-aktiivia arvioivat elokuvavuoden 2018

Elokuvavuosi 2018 päättyy pian. Kolme elokuva-aktiivia kommentoi, millainen kulunut vuosi oli valkokankailla.

Millainen oli elokuvavuosi 2018 kokonaisuutena?

Kulunut vuosi jakoi mielipiteitä vahvasti. Elokuvakriitikko Olli-Matti Oinosen mielestä ilon aiheet olivat vähissä.

– Pidän elokuvaa taiteen lajina, elokuvataiteena. Siksi mennyt vuosi oli välillä suorastaan loukkaus elokuvaa kohtaan. Omasta näkökulmastani tuntui, että elokuvia tehdään pelkästään nuorisolle, ja nekin leffat ovat enemmän tai vähemmän aivot narikkaan -tyylistä popcornia.

Myös populaarikulttuuria tutkiva tohtorikoulutettava Laura Antola Turun yliopistosta huomauttaa, että elokuvavuotta leimasivat, kuten jo useamman vuoden ajan, jatko-osat, uudet tulkinnat ja franchise-elokuvat.

Elokuvaharrastaja ja koomikko Iikka Kivi on toisella linjalla. Hänen mielestään kulunut vuosi oli myös yllättävä ja puhutteleva.

– Globaali kulttuurimurros näkyy yhä elokuvakentän moniäänistymisenä. Sama myllerrys tuo elokuviin syvyyttä: typerimmissäkin blockbustereissa tuntuu olevan taustalla halu sanoa jotakin tärkeää. Esimerkiksi scifitoimintaurpoilu The Predator päätti puhua autismikirjosta ja ilmastonmuutoksesta.

Mitkä elokuvat nousivat vuoden parhaimmistoon?

Antolalle vuoden kohokohtia olivat Marvel-elokuva Black Panther ja Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman. Kummassakin ääneen pääsevät hahmot, joita ei yleensä nosteta Hollywood-jättituotannoissa keskiöön.

– Black Panther on vallankumouksellinen siinä mielessä, että se on osa valtavaa Marvelin elokuvasarjaa, jonka kaikkien muiden elokuvien pääosassa on valkoinen amerikkalaismies valkoisine sivuhahmoineen. Black Panther sijoittuu Afrikkaan, sen päähenkilöt ovat afrikkalaisia, ja lisäksi lähes täysin musta näyttelijäkatras sekä muu tuotantotiimi erottuu todella Marvelin muista elokuvista, Antola kertoo.

– BlacKkKlansman taas on tärkeä elokuva esimerkiksi siksi, mitä se kertoo meille Amerikasta. Elokuva on täydellisen kantaaottava olematta kuitenkaan saarnaava.

Kiven mukaan vuoden draamatarjonta oli loisteliasta: Lady Bird, Florida Project, Call Me By Your Name ja Hölmö nuori sydän käsittelivät kaikki lapsuutta ja nuoruutta omalla ennennäkemättömällä tavallaan.

– Toisaalta myös genre-elokuvat olivat, yllättävää kyllä, usein hyvin tuoreita. Avengers: Infinity War otti rohkeita riskejä ja Spider-Man: Into the Spider-Verse vei animaatioelokuvien lajityyppiä eteenpäin – vaikka molemmat olivat myös tuotteistetuimpia elokuvia koko vuonna.

Olli-Matti Oinonen listaa vuodelta viisi erityistä onnistumista, joista jaetulle ykköspaikalle nousevat Pavel Pawlikowskin ohjaama kaunis ja surumielinen rakkauselokuva Cold War sekä Kiril Serebrennikovin satiirisen piikikäs Kesä.

– Kaksi tinkimätöntä ja komeaa näkemystä erilaisista aiheista, joissa molemmissa on myös sykähdyttävät musiikkiraidat.

Muita vuoden 2018 onnistumisia olivat Oinosen mukaan provokatiivinen komedia Death of Stalin, BlacKkKlansman, A Star is Born ja Suspiria. Kiven tapaan Oinonen nostaa vuoden parhaaksi kotimaiseksi elokuvaksi Selma Vilhusen Hölmön nuoren sydämen.

– Se on tärkeä ja puhutteleva elokuva nykynuorille nykynuorista.

Mitkä elokuvat olivat pettymyksiä?

– Henkilökohtaisesti otin vähän raskaasti sen, että lujasti fanittamani ja pitkään hyvin eteenpäin porskuttaneet Star Wars - ja Jurassic Park -sarjat rysäyttivät molemmat vauhdilla betoniporsaaseen, sanoo Kivi.

– Solo: A Star Wars Story ja Jurassic World: Fallen Kingdom osoittivat ikävästi, että vaikka nykyään jatko-osat pyritään tekemään hyvin, vasurilla kasatut rahastusleffat eivät ole kadonneet mihinkään.

Oinosen odotukset petti puolestaan Steve McQueenin Widows-elokuva, joka oli ohjaajan aikaisempiin elokuviin nähden pettymys.

– Kotimaisella elokuvalla sanotaan menevän hyvin, mutta käsikirjoituksiin olisi voinut panostaa enemmän. Suomalaisissa tuotannoissa näkyy edelleen kiire ja rahan puute, Oinonen summaa.

– Vuoden provokatiivisimman elokuvan palkinto menee Lars von Trierin The House That Jack Built -leffalle, joka jättää taatusti katsojalle epämiellyttävän muistijäljen. Täytyykö ohjaajan terapoida itseään yhä elokuviensa kautta?

Antola nimeää vuoden pettymykseksi Queen-yhtyeen alkutaipaleesta kertovan Bohemian Rhapsody -elokuvan.

– Elokuvan musiikkikohtaukset toimivat täydellisesti ja ovat upeaa katsottavaa ja kuultavaa, mutta valitettavasti siinä on kaikki. En uskonut hetkeäkään elokuvan henkilöhahmoihin tai tapahtumiin, enkä tarkoita sillä nyt elokuvan tapaa värittää runsaasti Queen-yhtyeen todellista tarinaa. Henkilöhahmot olivat ohuita, ja muut bändin jäsenet tuntuivat välillä olevan kuin pahvisia lavasteita, sillä kellään muulla hahmolla ei elokuvassa ollut mitään merkitystä kuin Freddie Mercurylla.

Mitä odotat elokuvavuodelta 2019?

Kiven mukaan nörtille tuleva vuosi on merkittävä, sillä päätökseen viedään koko Marvelin supersankarisaaga Avengers: Endgamen myötä ja myös Star Warsin uusin trilogia saa viimeisen osansa.

– Tarantinon uusin Once Upon a Time in Hollywood ja supersuositun IT-kauhuilun jatko-osa kiinnostavat kovasti.

Myös Antola nostaa Avengers: Endgamen odotuslistalleen.

– Lisäksi odotan toista supersankarigenren elokuvaa eli Captain Marvelia, Antola sanoo.

– Myös alkuvuodesta Suomeen tulevat Oscareita ja muita pystejä napanneet leffat kiinnostavat. Asetan itselleni tavoitteeksi katsoa enemmän muita kuin suurten tuotantoyhtiöiden blockbustereita.

Oinonen huomauttaa, että kun ei odota mitään, voi yllättyä positiivisesti. Tarantinon lisäksi hän nostaa esille Scorsesen Netflixiin tulevan gangsterielokuvan The Irishmanin.

– Todd Philipsin Joker kuuluu myös odotettujen kärkeen, samoin Tim Burtonin ohjaama uusi versio Dumbosta.