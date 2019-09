Meryl Streep selvittää rahaeliitin metkuja – The Laundromat on satiirinen elokuva superrikkaista ja veroparatiiseista

Todella suuret rahat ovat usein todella hyvin piilossa. Niitä eivät näe verottajat eivätkä rikostutkijat. Miljardikuvioita saattavat pyörittää varsin inhimilliset huijarit ja tollot, näyttää Steven Soderberghin uusi elokuva The Laundromat.

Meryl Streep esittää elokuvassa leskirouvaa, joka tulee huijatuksi vakuutusasioissa ja pettyneeksi kiinteistökaupoissa, kun iso raha pelaa omilla säännöillään. Jäljet johtavat Panamaan, jossa lakifirma Mossack Fonseca pesee järjettömän suuria summia.

Venetsian elokuvajuhlilla sunnuntaina maailmanensi-iltansa saanut satiiri on myös ensimmäinen Panaman papereina tunnettua tietovuotoa käsittelevä elokuva. Gary Oldman näyttelee Jürgen Mossackia ja Antonio Banderas Ramon Fonsecaa, joiden firma paljastui vuonna 2016 kansainvälisen rahanpesun markkinajohtajaksi.

Lehdistötilaisuudessa Soderbergh kertoi miettineensä käsikirjoittaja Scott Z. Burnsin kanssa parasta lähestymistapaa Panaman paperien tarinaan.

– Mustalla komedialla on parhaat mahdollisuudet jättää jälki katsojien mieleen, Soderbergh sanoi.

– Saimme valjastaa finanssialan monimutkaisuuden vitseiksi.

The Laundromat muistuttaa hieman Oscar-ehdokaselokuva The Big Shortia, jossa myös purettiin finanssimaailmaa satiirin keinoin. Soderbergh mainitsi inspiraation lähteeksi Stanley Kubrickin Tohtori Outolemmen.

– Se otti vakavan aiheen ja käänsi sen komediaksi. Emme halunneet olla opettavaisia vaan viihdyttää.

Netflix rahoitti

Tarina ei perustu suoraan tositapahtumiin, vaan henkilöiden suhteen vapauksia on otettu laajasti. Elokuva alkaa jaksolla, jossa Mossack ja Fonseca selittävät suoraan katsojalle valuutan historiaa. Tarina on jaettu lukuihin, jotka ovat omia erillisiä tarinoitaan.

Koomisuudesta huolimatta kaikella on traaginen taustavire, Meryl Streep huomautti.

– Tämä on viihdyttävä ja hauska tapa kertoa synkkääkin synkempi vitsi, jossa me itse olemme naurunalaisia, näyttelijä sanoi elokuvastaan.

– Nämä rikokset eivät ole vailla uhreja.

Streep mainitsi erikseen maltalaistoimittaja Daphne Caruana Galizian, joka kuoli autopommi-iskussa pian sen jälkeen, kun hän oli osoittanut maltalaispoliitikkojen yhteyksiä Panaman papereihin ja rahanpesuun.

The Laundromatin rahoitti Netflix , ja useimmissa maissa se tulee jakeluun ainoastaan Netflixin verkkopalveluun. Netflix on paras levityskanava, kun aihe on näin vakava ja elokuva halutaan saada nopeasti mahdollisimman monen ihmisen nähtäväksi, Gary Oldman arvioi.

– Voiko elokuva aikaansaada muutoksia? Vain jos se tulee nähdyksi, Oldman tiivisti.

Farssin rajalla

Gary Oldmanin tulkinta Mossackista on vauhko ja farssin rajalla. Hänen mukaansa roolityö ei edellyttänyt niinkään taustatyötä ja aihetta käsittelevien kirjojen lukemista kuin tavanomaisempaa uteliaisuutta.

– Kaikki työhöni tarvittava oli käsikirjoituksessa, Oldman sanoi.

– Esitän Mossackia, mutta edustan monia mossackeja sen sijaan, että pyrkisin ehdottomaan todenmukaisuuteen.

Soderbergh toivoi elokuvan herättävän keskustelua, joka voisi johtaa lainmuutoksiin. Hän kertoi Britannian uusista laeista, jotka koskevat erittäin varakkaiden henkilöiden epäselviä omaisuuseriä. Rahojen alkuperää voidaan nyt tosissaan tutkia.

– En voi kuvitella tuollaisen lain menevän läpi Yhdysvalloissa, ohjaaja sanoi.

– Pitää kysyä, miksi ja ketkä sitä niin vastustavat.