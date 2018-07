Mestaribaritoni John Morgan konsertoi lauantaina Sumiais ten kirkossa

Sumiaisissa sijaitseva La Kala -ooppera järjestää lauantaina 7.7. klo 15 baritoni John Morganin konsertin Sumiaisten kirkossa. Morgan on esiintynyt 60-luvulta saakka mm. Lontoon Royal Opera Housessa ja Covent Gardenissa sekä Milanon La Scalassa. Hän on tehnyt lukemattomia oopperarooleja ja on tunnettu voimakkaasta ja tummasävyisestä Verdi-äänestään.

Morgan konsertoi Sumiaisissa myös viime vuonna. Tällä kertaa konsertti järjestetään osana Jyväskylän Kesän ohjelmaa.

Ennen Morganin esiintymistä konsertissa kuullaan La Kalan kuuden mestarikurssilaisen sooloja. Puoliaika huipentuu 25 laulajan oopperakuoroon. Morgan esiintyy itse puoliajan jälkeen. Konsertissa nähdään myös joukko La Kalan solisteja.

Konsertissa on haluttu yhdistää kuoroharrastajien ja ammattilaulajien esiintyminen samalla lavalla.

– Halusimme, että konsertti ei ole jossakin ylhäällä. Voimme kaikki jakaa musiikin iloa yhdessä, kertoo La Kalan Marie Finne-Bray.

Konsertin jälkeen järjestetään kolmen ruokalajin oopperaillallinen, jonka valmistaa Strömsö-ohjelmasta tuttu Mikael Nygård. La Kalan esiintyjät esittelevät ruokalajit musiikin kanssa.

Konsertissa esiintymisen lisäksi John Morgan opettaa Sumiaisissa tällä viikolla konsertissa esiintyvää oopperakuoroa sekä mestarikurssia, jonka opiskelijat laulavat joka päivä perjantaihin saakka Sumiaisten kirkossa klo 13. Mestarikurssin esiintymisiin on vapaa pääsy.