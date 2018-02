Metoo voi käydä kalliiksi elokuvalle

Kun Kevin Spaceyn ahdistelusyytökset tulivat julkisuuteen, hänet leikattiin elokuvasta pois. All the Money in the World -elokuvaan valittiin uusi näyttelijä.

– Se on konkreettinen esimerkki siitä, miten syytökset voivat vaikuttaa. Nämä ovat kalliita asioita elokuvalle ja sen tuotannolle, sanoo SF Studiosin teatterilevityksen johtaja Timo Räisänen.

Kansainvälinen #metoo-ilmiö on ravistellut elokuva-alaa. Suomessa keskustelun keskiössä on viime päivinä ollut ohjaaja Lauri Törhönen.

SF Studiosilla on ollut aiemmin jakelussa Törhösen elokuva Raja 1918 (2007).

– Leffa ei ole millään tapaa aktiivinen kaupallisesti, ja en usko, että tallennemyyntiäkään olisi ollut useampaan vuoteen, Räisänen sanoo.

Räisänen ei muista, millainen sopimus elokuvaan liittyy. Normaalisti sopimukset ovat hänen mukaansa kymmenisen vuotta, mutta saattavat jatkua toistaiseksi voimassa.

Törhösellä, 70, ei ole tuotantoja teattereissa. Hänen on kerrottu kuitenkin valmistelevan elokuvaa Adolf Hitlerin Suomen-vierailusta kesäkuussa 1942.

"Usein kansainvälinen päätös"

Elokuvien levittäjiä ja elokuvateattereita edustavan Suomen Filmikamarin toiminnanjohtaja Tero Koistinen kertoo, että suomalaiset levitysyhtiöt eivät yleensä pysty valitsemaan edustamiaan kansainvälisiä elokuvia.

– Jos kansainvälinen studio haluaa jonkin elokuvan Suomeen, se tulee.

Kansainvälisiä studioita ovat esimerkiksi Warner, Universal ja Fox.

SF Studios vastaa paraikaa esimerkiksi Warnerin elokuvan The Disaster Artist levityksestä. Sen on ohjannut James Franco, jota kohtaan on myös esitetty ahdistelusyytöksiä.

– Studiolta ei ole saatu ohjeistusta, joka vaikuttaisi ensi-illan suunnitteluun, Räisänen sanoo.

Elokuva tuli perjantaina Finnkinon ensi-iltaan.

Kotimainen elokuva tulee valkokankaalle tyypillisesti neljän jalan varassa. Ne ovat elokuvasäätiö, tv-kanava, levitysyhtiö ja tuottajan oma rahoitus.

– Levitysyhtiöt ottavat varmasti huomioon, jos on jokin riski investoinnin suhteen, Filmikamarin Koistinen sanoo.

Myös Räisänen toteaa, että elokuvan tekijöillä on luonnollisesti vaikutusta ostopäätöksiin.

Finnkino: Päätös elokuvan levittäjillä

Elokuvateattereihin #metoo-ilmiö ei ole suoranaisesti vaikuttanut, arvioi Finnkinon teattereista vastaava markkinointi- ja myyntijohtaja Kalle Peltola.

Hän katsoo, että yleensä päätöksen elokuvien laittamisesta teatteriesitykseen tekee elokuvan esitysoikeuksien haltija eli pääsääntöisesti elokuvan levittäjä.

– Jos meillä on sopimus, että elokuva esitetään, täytyy olla erittäin painavat perusteet, että elokuvaa ei esitettäisi, Peltola sanoo.

Hän muistuttaa muiden haastateltavien tapaan siitä, että elokuva on monen tekijän tuotos.

– Elokuvatuotannot ovat valtavia koneistoja, joihin liittyy monia tekijöitä ja taiteilijoita. Sen takia jokainen tapaus pitää aina tarkastella erikseen.