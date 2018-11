Miehet eivät ole vallannälkäisiä tyranneja, julistaa Jordan B. Peterson – mutta Tinder tekee heille hallaa

Uusoikeiston palvoma saarnamies, miesliikkeen lempijulkkis. Kanadalaisella psykologian professorilla Jordan B. Petersonilla on monta lempinimeä.

New York Timesin artikkelin otsikossa Petersonia kutsutaan "patriarkaatin vartijaksi". Pitääkö väite paikkansa?

– Toki. Paitsi, etten usko patriarkaattiin. Minusta se koko käsitteellinen skeema on tuomittava. Toivottavasti olen, ainakin jossain määrin, tradition vartija, Peterson sanoo.

Toisin kuin "radikaalifeministit" haluavat kuvitella, länsimainen maailma ei Petersonin mukaan koostu vain yhdestä yksiulotteisesta hierarkkisesta rakennelmasta, jota dominoivat valtaapitävät miehet.

Toisekseen, jos joku haluaa palkata esimerkiksi putkimiehen, valinta tehdään puhtaasti yksilön kykyjen perusteella. Siksi Peterson ei usko esimerkiksi yritysten naiskiintiöihin.

– Mies, nainen, musta, valkoinen. Mitä sillä on väliä? Vain kyvykkyydellä on merkitystä.

Mitä Peterson sitten tarkoittaa vartioitsemallaan traditiolla?

– Miten olisi lännen suuri älyllinen ja moraalinen traditio? Olemme kaikki sen vartijoita tai vihollisia.

Yhtä tällaista vihollista vastaan Peterson puolustautui 2016, kun hän vastusti Kanadan uutta lainsäädäntöä ja kieltäytyi käyttämästä sukupuolineutraaleja persoonapronomineja työpaikallaan Toronton yliopistolla.

– Poliittinen skandaali repesi ympärilläni tästä pakotetun puheen asiasta.

Peterson koki, että laki rajoitti hänen sananvapauttaan. Hän teki aiheesta ja liian pitkälle menneestä poliittisesta korrektiudesta luentosarjan Youtubeen. Videot keräsivät runsaasti katsojia, ja nykyään hänen Youtube-tiliään seuraa yli 1,5 miljoonaa ihmistä.

Tammikuussa Peterson kokosi oppinsa yksiin kansiin, kun hänen teoksensa 12 elämänohjetta: Käsikirja kaaosta vastaan julkaistiin. Teos on ollut kansainvälinen myyntimenestys, jonka tiimoilta Peterson on käynyt luennoimassa ympäri maailmaa. Sunnuntaina hän luennoi loppuunmyydyssä Kulttuuritalossa Helsingissä.

Me too -on tarpeellinen, mutta ongelmallinen

On sanomatta selvää, että Petersonin viesti resonoi erityisesti miehissä. Hän itse sanoo, että Yhdysvalloissa noin 65 prosenttia hänen yleisöstään on miehiä, Euroopassa hieman enemmän. Osan selittää se, että miehet katsovat naisia enemmän Youtube-videoita.

– On myös jotain muutakin. Olen miehille rohkaiseva hahmo, koska en usko, että miehet ovat vallannälkäisiä, patriarkaalisia tyranneja. Tai he ovat, joskus, mutta yleensä he eivät ole.

Mitä Peterson ajattelee me too -liikkeestä, joka on ympäri maailman valottanut seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän määrää?

Peterson tuumaa hetken. Hän sanoo olevan hyvä, että asiasta puhutaan.

– Onko miehiä, jotka manipuloivat naisia kepulikonstein saadakseen seksuaalisia palveluksia? Kyllä. Se ei ole hyvä asia. Olisiko hyvä, jos tätä tapahtuisi vähemmän? Epäilemättä.

Mutta me too -liikkeessä on Petersonin mukaan myös ongelmallisia puolia.

– On naurettava ja naiivi väite, että meidän pitäisi uskoa syyttäviä osapuolia. Se rikkoo viattomuuden olettamusta. Täytyy myös olla naiivi, ettei ymmärrä olevan ihmisiä, jotka käyttäisivät tuota mahdollisuutta välittömästi hyödykseen.

Samoin ollaan Petersonin mielestä hakoteillä, jos liikkeen varjolla liioitellaan miesten ja naisten välillä tapahtuvaa "seksuaalisen sopimattomuuden" määrää.

Ja jos syytetään vain miehiä, sekään ei ole hyvä.

"Loputon irtoseksin markkina"

Teoksessaan Peterson pureutuu siihen, miten löytää elämälleen tarkoitus. Avain on yksinkertaisissa asioissa, kuten siinä, että seisoo suorassa ja petaa joka päivä sänkynsä.

Kun kantaa vastuunsa, löytää elämälleen merkityksen tässä säälimättömän vaikeassa maailmassa, teesi kuuluu.

Peterson on myös vankka yksiavioisen avioliiton kannattaja. Hän on itse ollut naimisissa vuodesta 1989.

Pariutuminen on nykypäivänä kuitenkin vaikeutunut. Miesten halu mennä naimisiin on laskenut viime vuosikymmeninä, ja yksi syy siihen on treffisovellus Tinder, Peterson sanoo.

– Luulen sen johtuvan osittain siitä, että miehille on annettu pääsy helppoon seksuaaliseen tyydytykseen. Porno on epäilemättä tehnyt sen, mutta luulen, että Tinderin kaltaiset teknologiat ovat tehneet saman asian.

– Tinder tarjoaa loppumattoman irtoseksin markkinan.

Muut syyt löytyvät peiliin katsomalla. Peterson kertoo kannustavansa miehiä ottamaan vastuuta ja asettamaan elämänsä järjestykseen, jotta nämä voivat olla haluttavia kumppaneita pitkiin parisuhteisiin.

– Jos haluat pitkän, vakaan, rakastavan ja yksiavioisen suhteen, sinun pitäisi toimia sen mukaan. Ja se on vaikeaa. Se vaatii tietyn määrän itsehillintää.