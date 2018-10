Mies ja pakkomielle – lue Sunnuntaisuomalaisen juttu Arto Paasilinnasta vuosituhannen alusta

Mies ja pakkomielle

Juttu on julkaistu Sunnuntaisuomalaisessa 11.8.2002

Kirjailija Arto Paasilinnan elämän tarkoitus on rakentaminen.

Hän on kirjoittanut vain kolmekymmentä kirjaa, mutta rakentanut yli viisikymmentä erilaista rakennusta.

kirjailija Arto Paasilinna on onnellinen silloin kun hän rakentaa.

Parhaimmillaan elämä on rakentamista, työtä ja onnistumisen onnea, hän sanoo teoksessaan Yhdeksän unelmaa.

Kun hän seisoo mökkitiluksillaan Siuntion Kuusilaaksossa, hänen äänessään on aitoa ylpeyttä. Hän esittelee kaivattamaansa sadan metrin mittaista tekojärveä, Akanlampea. Lammessa on silta ja tekosaari. Vesi on läpinäkymättömän harmaata, mutta omistajan ylpeyttä se ei vähennä.

– Se on miltei yhtä hyvää kuin ranskalainen pullotettu vesi, sanoo Paasilinna, joka ei koskaan syyllisty turhaan vaatimattomuuteen.

Suomalaisten miesten joukossa elää outo alalaji. Lajin edustaja raivaa korpeen kesämökkitontin ja rakentaa siihen mökin. Kun hän on saanut sen valmiiksi, hän myy sen ja aloittaa kaiken alusta.

Jos hän ei rakenna omakotitalon kellariin saunaa tai vintille vierashuonetta, niin hän suunnittelee mökille suihkulähdettä.

Tiedätte tyypin. Paasilinna on yksi heistä.

Arto Paasilinnan "kesämökkikierre" alkoi vuonna 1977. Hän osti torpan. Syksyllä siistiltä näyttänyt mökki paljastui keväällä siivottomaksi. Haisevia tunkioita löytyi eri puolilta tilaa, samoin kymmeniä öljytynnyreitä. Kirjailija kärräsi yhden kesän roinaa pois ja teki kiroillen remonttia. Remontti valmistui. Sitten hän myi mökin.

Seuraavaksi oli etsittävä uusi. Eräänä päivänä Paasilinna lähti iltapäiväkaljoilta suomentaja Arto Häilän kanssa hyvältä vaikuttavaa tarjokasta katsomaan. Oluen siivittämänä tehtiin kaupat. Seuraavana päivänä mökki tuntui erilaiselta:

Yläkerran kemiallinen sähkövessa oli tukossa ja täysin korjauskelvoton, saunaosaston alla rehotti lattiasieni eikä sinänsä kaunis takka vetänyt lainkaan... Pahin yllätys kuitenkin oli, että talo oli perustettu käsittämättömän vastuuttomalla junttausmenetelmällä...

Jälleen alkoi remontti. Ja seuraava. Hän itsekin epäilee, että mistä vain löytyy vihoviimeinen ryteikkö, niin se hänelle jossakin vaiheessa myydään.

Mikä saa miehen kerta toisensa jälkeen raatamaan? Paasilinna tunnustaa, että hänen mökkinsä ovat olleet "liikuttavan pieniä, todella vaatimattomia kyhäyksiä", joten rahallista hyötyä rumbasta ei juuri tule. Siis miksi?

– Se on tyydytys siitä, kun yhden asian saa valmiiksi. Se kokemus on niin upea ja ylväs, että sen haluaa toistaa läpi elämän. Ja silloinhan se paikka täytyy myydä. Ei täällä maailmassa muutenkaan saisi takertua omaisuuteen.

– Se myyminen ei ole kyllästymistä, vaan ajatus siitä, että kerran vielä, vielä paremmin, Paasilinna sanoo.

Sekä remontin että kirjan valmistumista seuraa tyhjyyden tunne.

– Heti kun romaanin on saanut valmiiksi, niin sitä seuraa noin kolmen viikon mittainen syvä masennus. Veijo Meri ja Mika Waltari ovat tästä kauniisti kirjoittaneet. Se masennus tulee siitä, kun ei ole parempaa saanut aikaiseksi, vaikka olisi ollut kaikki mahdollisuudet. Sama se on rakentamisessakin.

Paasilinna itse selviää jaloilleen kunnon yöunien ja saunomisen jälkeen.

– Pitää puristautua siihen, että ottaa rautakangen ja repii maasta kannon irti. Se on minun tapani palautua. Sen jälkeen voi jo ottaa kylmän oluen.

Hänellä on seitsemän saunaa. Kun hän on saanut kirjan julki, hän aikoo palautua kiertämällä saunat. Kierros Helsingistä Lappiin, Kuikeron lapsuudenkodin saunaan vie lähes viikon.

– Sitä ennen täytyy matka motivoida hankkiutumalla riittävän sotkuiseen kuntoon. Siinäkin olen aika etevä, sanoo vaatimaton Paasilinna.

Kirjailijan vaimo Terttu Paasilinna sanoo, että innostus syttyy aina keväällä. Silloin kirjailija alkaa piirrellä omia rakennussuunnitelmiaan. Vaivoista huolimatta Terttu Paasilinna väittää, että hän on nauttinut jokaisesta projektista.

– Ei ikinä ole harmittanut! Aina on ollut tunne, että me on tarvittu jotain parempaa, Terttu Paasilinna sanoo.

Hän kehuu, että rakennuksella Arto osaa tehdä kaiken paitsi sähkö- ja viemärityöt.

– Mutta minäpä kerron mitä Arto ei osaa. Minä lasken Arton verot neljästi vuodessa. Ja sitten Arto ei osaa käyttää videoita, astianpesukonetta, pyykinpesukonetta eikä levysoitinta.

Ehkä on syytä muistaa, että kirjailija ei yksin hankkeitaan tee. Kuusilaakson tilalla rakentajina ovat olleet Perälän veljekset. Yrittäjäveljeksistä kaksi tekee maansiirtotöitä ja kaksi on kirvesmiehiä.

Kirvesmiehet Pauli ja Pasi Perälä kehuvat Paasilinnaa reiluksi työnantajaksi. Mutta osaako kirjailija itse kirvesmiehen työt?

– Nooh... tuota..., kiemurtelee Pauli Perälä hiljaisuuden jälkeen.

– Tuohon pitää sanoa että joo, neuvoo Pasi Perälä kiireesti veljeään.

Palataan 1990-luvun alkuun. Kirjailijamme asui rivitaloasunnossa Westendissä, omisti osuuden tunturimajasta Lapissa, huvilan Isossa Lehtisaaressa ja työskentelyasunnon Portugalissa. Mutta vielä piti saada yksi piilopirtti.

Kesällä 2002 Paasilinna seisoo kannon päällä metsässä, omalla seitsemän hehtaarin Kuusilaakson tilallaan Siuntiossa. Kuusikko ympärillä on yhä tavallista suomalaista rääseikköä, mutta lähes kymmenen vuoden askartelun jälkeen alkaa vähitellen ihmisen jälki näkyä.

– Humoristina yritän parantaa maailmaa, rakentajana sisustan synkkää ryteikköistä korpea kotipaikaksi sekä ihmisille että eläimille, hän sanoo.

Suomalainen mies haluaa päättäväisesti kesyttää metsän. Paasilinna rakennutti palstalleen yksityisen luontopolun. Kilometrin hiekkatietä reunustaa kymmenen luontotaulua. Kirjailijan mielestä tien teko on suurenmoista.

Talojen rakentaminen on unelmien toteutusta, niin myös teiden ja polkujen teko. Puuha on todella palkitsevaa alkaen linjauksesta, maastoon merkitsemisestä, tielinjan raivauksesta, ojituksesta, ja mielihyvä on täydellinen, kun tie on saanut päälleen tasaisen sorapinnan. Ihminen, joka ei ole tehnyt tietä, ei tiedä mitä onni on.

Metsään Paasilinna on rakennuttanut 13-metrisen mukaelman Lapin kodasta, Rutjanlinnan. Sinne piti saada myös perinteinen niliaitta, peräpohjalainen niittylato, kaksi avaraa aittaa sekä savusauna.

Kuusilaakson päärakennusta kirjailija on laajentanut kahdesti. Pihapiirissä on myös vierasaitta. Kokonaisuuden viimeistelee oma tekojärvi. Olisiko nyt lentojätkän onni täydellinen? Ei ole. Pohjoisen mies kärsii siitä, että tilalla ei ole edes puroa.

Hän kaavailee metsään porakaivoa. Sen päälle rakennetaan vesitorni, jonka pumppu saa voimansa aurinkopaneeleista tai tuulesta. Joki virratkoon Rutjanlinnasta Akanlampeen. Rinteeseen sopii tarvittaessa kohiseva koski.

Kirjailija uskoo, että Kuusilaakso riittää hänelle.

– Tämä tila on niin iso, ettei tämä tule koskaan valmiiksi. En mä taida tätä myydä, hän pohtii.

Tai sitten käy niin kuin hän, hullu suomalainen, kirjansa loppulauseessa epäilee:

Yön usvamailta nousee esiin kymmenes unelma. Siitä tulee mahtava hirsikartano, monen kerroksen korkuinen... Rakennuslupa vireille! Nyt on kiire! Pitää ruveta heti kaatamaan tukkeja. Toisella kädellä vedän moottorisahan käyntiin, toinen hamuaa piilukirveen vartta.

Kursivoidut sitaatit ovat peräisin Arto Paasilinnan teoksesta Yhdeksän unelmaa. Siinä hän käy elämäänsä läpi rakennushankkeiden kautta.