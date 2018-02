Mihin kasiluokkalaiset ensi syksynä menevät katsomaan taidetta – Taidetestaajat-hankkeen uudet kohteet julkistettiin

Kulttuurin suurhanke Taidetestaajat julkisti keskiviikkona ensi lukuvuoden vierailukohteet. Taidetestaajat-hankkeessa kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset viedään kokemaan taidetta, esimerkiksi teatteria, musiikkia, näyttelyitä tai tanssia. Vierailukohteita on kaksi: toinen omalla alueella, toinen kauempana.

Ensi syksynä Taidetestaajat-hanke aloittaa toisen toimintavuotensa. Mukana on tuolloin 47 kohdetta. Uusia on 13, ja osa vanhoista on pudonnut pois.

Mukana ei ole enää esimerkiksi Mäntän Serlachius-museot, joka haki mukaan, mutta ei tullut valituksi.

– Ilmeisesti hakijoita on ollut runsaasti, koska meitä ei valittu. Hyvä vain, että mahdollisimman monet kohteet pääsevät mukaan, kertoo Serlachius-museoiden tiedottaja Susanna Yläjärvi.

Keski-Suomesta mukana ovat tämän vuoden tapaan Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kaupunginteatteri.

Ensi lukuvuonna Taidetestaajat-hanke koskettaa noin 60 000 kahdeksasluokkalaista.

– Ydintavoitteemme on saada nuoret kokemaan taidetta ja tarjota heille ikimuistoisia elämyksiä. Taideorganisaatioille haluamme kertoa, että tässä on teidän tuleva VIP-yleisönne. Kohdelkaa heitä siten, että he palaavat muutaman vuoden kuluttua, Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio sanoo tiedotteessa.

Taidetestaajat-hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ja sitä koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.