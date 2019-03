Mikä oli parasta Jyväskylän kaupunginteatterissa – Äänestä Vuoden teatteriteko -tunnustuksen saajaa

Jyväskylän kaupunginteatterin Vuoden teatteriteko -äänestys on käynnistynyt. Nelihenkinen esiraati valitsi viisi ehdokasta, joista yleisö äänestää voittajan täällä.

Palkinto jaetaan nyt viidettä kertaa, ja jälleen ehdokkaiden kirjo on laaja.

– Halusimme muistuttaa valinnoilla, että teatteriesitys ei synny vain näyttelijöiden ansiosta vaan kyseessä on monien osatekijöiden ja eri alojen ammattilaisten summa, sanoo Keskisuomalaista raadissa edustanut toimittaja Anni Kettunen.

Ehdolla on silti kaksi näyttelijää: Anneli Karppinen ja Jouni Salo. Karppinen ei ole ollut aiemmin ehdolla, Salo on kerran.

Lavastaja Karmo Mende on ollut ehdolla joka ainoassa äänestyksessä, mutta palkinto on jäänyt saamatta. Vuosina 2016–2018 Mende oli ehdolla osana työryhmää, joka vastasi tietyn esityksen visuaalisesta tai audiovisuaalisesta kokonaisuudesta.

Raadin mielestä kokonaisteoksena vuoden ehdoton ykkönen oli pienen näyttämön Supernaiivi. Tämän vuoksi ehdolle valittiin koko näytelmän työryhmä.

– Myös pienempi teos voi olla suurin kokemus, tiivistää Kettunen raadin ajatuksen.

Viides ehdokas on kaupunginteatterin käynnistämä koulukiusaamista vastustava #kukaaneioleluuseri-kampanja.

– On hienoa, että julkinen taidelaitos menee ja tekee konkreettista, merkittävää yhteiskunnallista työtä myös näyttämön ulkopuolella, Kettunen sanoo.

Ehkäpä yllättäen Hair-musikaali tai siihen liittyvät suoritukset eivät ole ehdolla. Kyseessä on ensimmäinen kerta Vuoden teatteriteko -palkinnon lyhyen historian aikana, kun kauden suurin produktio jää ilman ehdokkuutta.

Ehdokkaat ja raadin perustelut

1. Näyttelijä Anneli Karppinen

Roolityö näytelmässä Päivänsäteet dementoituneen ikärouvan St Michaelin roolissa.

"Anneli Karppinen on Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijöiden aatelia. Hän heittäytyy rooleihinsa täysillä ja hänen tulkintansa ovat syvällisiä ja voimakkaita. Päivänsäteet-komedian lisäksi Karppinen on tällä näytäntökaudella nähty esityksissä Hetkiä 1918 sekä Kovaa kyytiä, jossa hän onnistui erinomaisesti 'dialogissa itsensä kanssa'. Näytelmä toteutettiin näyttämöillä harvemmin nähdyllä tavalla: päähenkilön, omaishoitaja Lyyli Kiisselin ajatukset tulevat nauhalta Karppisen puhumina eikä näyttelijä itse sano esityksen aikana kuin muutaman satunnaisen sanan."

2. Näyttelijä Jouni Salo

Roolityöt näytelmissä Päivänsäteet June Partridgen roolissa sekä Supernaiivissa Panun, isän, isoisän ja kirjastovirkailijan rooleissa.

"Jouni Salolla on ilmiömäinen muuntautumiskyky, oli roolihenkilö sitten mies tai nainen, lapsi tai vanhus. June Partridge on viimeistä piirtoa ja liikettä myöten täydellinen iäkäs rautarouva, Panu taas eleiltään ja puhetyyliltään aitoakin aidompi pikkupoika. Iso tai pieni rooli, Jouni Salo paneutuu siihen huolella. Hän liikkuu lavalla hyvin ja hänen mimiikkansa on hienovireistä."

3. Lavastaja Karmo Mende

Lavastukset näytelmiin Merten gorilla ja Päivänsäteet. Lisäksi Kovaa kyytiä -, Hetkiä 1918 - sekä Oi ihana Panama -esitysten visualisoinnit.

"Monipuolinen ja raikas lavastaja. Mende tuottaa näyttämökuvia tehokkaasti ja taloudellisesti, myös kierrättämällä vanhoja materiaaleja uusiin suunnitelmiin. Erityistä ihastusta herättivät Oi ihana Panama -näytelmän pienet, kekseliäät yksityiskohdat, kuten pölyhuiskuhaisunäätä ja sateenvarjolintu."

4. Supernaiivi-esityksen työryhmä

Pienen näyttämön vilpitön, lämminhenkinen, hyvään uskova, riemastuttava esitys itseään ja elämän tarkoitusta etsivän nuoren miehen maailmasta.

Ohjaaja Johanna Sorjonen työryhmineen on tehnyt hienoa yhteistyötä näytelmän ylöspanossa ja rytmityksessä. Kokonaisuus kuvaa erinomaisesti ja ymmärtävästi nuorten aikuisten tuntoja, epävarmuutta ja riittämättömyyttä tässä ajassa. Ja kaikille ohjenuoraksi: jos alkaa maailman kuva ahdistaa, listoja tekemään tai hakka-lelu käteen."

5. Kaupunginteatterin koulukiusaamisen vastainen kampanja #kukaaneioleluuseri

"Mukaan helmikuussa käynnistyneeseen #kukaaneioleluuseri -kampanjaan ovat lähteneet keskisuomalaiset kaupungit, kunnat, koulut ja yritykset ja yhteisöt. Kampanja liittyy koulukiusaamista käsittelevään Luuseri-monologiin, jota on teatterilla ja maakunnan kouluilla esitetty jo noin 50 kertaa. Kampanjan toteutuksessa on ollut vahvasti mukana myös kaupunginteatterin nuorten teatteriryhmä Backstagegroup. Koko työryhmä ja siinä mukana olevat tahot tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja konkreettista työtä nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä erilaisuuden ymmärtämisen edistämiseksi. Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, miten he voisivat omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä koulukiusaamista ja luoda koulussa asenneilmapiiriä, jossa ketään ei haluta jättää ryhmän ulkopuolelle."

Äänestämällä osallistut myös arvontaan, jossa on palkintona teatterilahjakortteja Jyväskylän kaupunginteatteriin (5 x 2 henkilölle) sekä sanomalehti Keskisuomalaisen lahjoittamia palkintoja.